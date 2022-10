Beermann warnt: Verbilligtes Ticket vergrößert Defizit Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hält ein Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket ohne Zusagen des Bundes für mehr Geld im Nahverkehr nicht ... dpa

ARCHIV - Guido Beermann, Brandenburger Minister für Infrastruktur und Landesplanung. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Bremerhaven/Potsdam -Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hält ein Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket ohne Zusagen des Bundes für mehr Geld im Nahverkehr nicht für machbar. „Die derzeitigen Energiepreissteigerungen reißen ein erhebliches Loch in die Kassen der Verkehrsunternehmen. Ein verbilligtes Ticket wird es weiter vergrößern“, sagte Beermann der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Konferenz der Verkehrsministerinnen und -minister von Bund und Ländern in Bremerhaven, die am Donnerstag endet. „Wir brauchen dringend Klarheit darüber, wie die Finanzierung des ÖPNV aussehen soll.“