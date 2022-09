Behörde: Nach Brand von Abfall dauert Untersuchung an Nach dem Brand von Papierabfällen auf dem Gelände der Tesla-Fabrik in Grünheide dauern Untersuchungen von Bodenproben an. Wie ein Sprecher des Landkreises Od... dpa

Grünheide -Nach dem Brand von Papierabfällen auf dem Gelände der Tesla-Fabrik in Grünheide dauern Untersuchungen von Bodenproben an. Wie ein Sprecher des Landkreises Oder-Spree am Dienstag sagte, soll das Untersuchungsergebnis zeigen, ob eine Gefahr für das Grundwasser bestehe. Ein Teil des Areals des US-Elektroautobauers Tesla liegt im Wasserschutzgebiet.