Berlin - Lange war Autofahren nicht mehr so teuer wie zurzeit. Wer mit Diesel tankt, muss derzeit sogar mehr zahlen als jemals zuvor. Am Sonntag lag der Preis im bundesweiten Tagesdurchschnitt bei 1,56 Euro pro Liter, wie der ADAC am Montag mitteilte. Auch Benzin nähert sich einem Höchststand an. Super der Sorte E10 lag am Sonntag bei 1,67 Euro pro Liter. Doch einige Tipps helfen dabei, zumindest den Verbrauch zu reduzieren und an der Tankstelle Geld zu sparen. So hängen die Preise auch von der Wahl der Tankstelle ab und zu bestimmten Tageszeiten ist es günstiger als zu anderen. Allein durch umsichtiges Fahren könne man bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern im Jahr außerdem auf eine jährliche Ersparnis von 150 Litern Kraftstoff kommen, heißt es beim Auto Club Europa (ACE). Von bis zu 20 Prozent gar spricht der ADAC.

Zur optimalen Fahrweise gehört, zügig zu beschleunigen, rechtzeitig hochzuschalten und erst dann zurückzuschalten, „wenn der Motor ruckelt oder zu Brummen beginnt“, sagt Andreas Hölzel vom ADAC. Außerdem spare man Sprit, indem man vorausschauend fahre. „Beim Heranrollen auf eine rote Ampel sollte nicht der Gang herausgenommen, sondern möglichst die Motorbremswirkung genutzt werden“, sagt Hölzel. Heißt: Runter vom Gas, aber den Gang eingelegt lassen. „Mit der Schubabschaltung wird die Kraftstoffzufuhr dann komplett abgesperrt.“

Heizen kostet 0,5 Liter Sprit pro Stunde

Im Leerlauf sollte der Motor komplett abgestellt werden. Denn solange er läuft, verbraucht er auch Kraftstoff. Insbesondere vom Warmlaufenlassen des Motors im Winter rät Hölzel ab: „Das geht nicht nur auf Kosten des Kraftstoffverbrauchs, es ist auch eine total unnötige Umweltbelastung – außerdem ist es verboten“, sagt er.

Verminderter Luftdruck in den Reifen sorgt für unnötigen Mehrverbrauch. Auch Elektrik im Auto trägt zu erhöhtem Verbrauch bei. Dazu zählen zum Beispiel Beleuchtung, Lüftung, Klimaanlage und Heizung. Während bei der Beleuchtung auf keinen Fall gespart werden sollte, könnte man das Einschalten der Heizung zumindest etwas begrenzen. Denn eine Standheizung kostet etwa einen Mehrverbrauch von 0,2 bis 0,5 Liter pro Stunde.

Ein weiterer Tipp: Gewicht reduzieren. „Alles, was das Gesamtgewicht des Autos erhöht, sorgt dafür, dass mehr Sprit verbraucht wird“, so Hölzel. Das können schwere Dachboxen, aber auch die Getränkekiste im Kofferraum sein. 20 Kilogramm weniger an Bord senken bei einem modernen Fahrzeug den Verbrauch um 0,2 Liter pro 100 Kilometer, hat der ACE berechnet.

Abends ist Tanken am günstigsten

Und schließlich macht es einen Unterschied, wo und zu welcher Uhrzeit man die Tankstelle ansteuert. „Es gibt große Preisunterschiede, auch zwischen Markentankstellen“, sagt Hölzel. Bis zu sechs Cent pro Liter könnten Autofahrer mit der Wahl der Tankstelle sparen. Während Jet in den bisherigen Untersuchungen stets die günstigste war, riefen Shell und Aral höhere Preise auf. Über diverse Tank-Apps können Verbraucher aktuelle Spritpreise einsehen und vergleichen. Eine Untersuchung der Preise über den Tag hinweg ergab außerdem: Abends zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 ist es in der Regel am günstigsten, morgens zwischen 6 und 7 Uhr am teuersten.