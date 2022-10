BER: Erstmals mehr als zwei Millionen Fluggäste im Monat Die Nachfrage am Hauptstadtflughafen BER erholt sich weiter deutlich: Im September sind erstmals mehr als zwei Millionen Passagiere innerhalb eines Monats üb... dpa

Reisende warten am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) "Willy Brandt" an Check-in-Schaltern. Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Schönefeld -Die Nachfrage am Hauptstadtflughafen BER erholt sich weiter deutlich: Im September sind erstmals mehr als zwei Millionen Passagiere innerhalb eines Monats über den vor knapp zwei Jahren eröffneten Flughafen gereist, wie die Betreiber am Freitag mitteilten. So viele Passagiere habe es an den Berliner Flughäfen demnach zuletzt im Februar 2020 gegeben, dem letzten Monat vor den Corona-Einschränkungen.