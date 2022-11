BER erwartet zum Ferienende am Sonntag 67.000 Passagiere Ferienzeit heißt auch Hochbetrieb an den Flughäfen. Beim BER wurde für die Herbstferien mit 1,1 Millionen Passagieren gerechnet. Den stärksten Reisetag hat d... dpa

Berlin -Kurz vor Ende der Herbstferien in Berlin und Brandenburg zieht der Hauptstadtflughafen BER eine erste positive Bilanz für die vergangenen zwei Wochen. Am Sonntag steht mit prognostizierten 67.000 Passagieren einem Sprecher zufolge noch mal ein starker Reisetag an, insgesamt geht der Flughafen von 1,1 Millionen Passagieren seit dem 21. Oktober aus. Stärkster Reisetag war demnach der 23. Oktober, also der erste Sonntag in den Ferien, mit 78.000 Passagieren.