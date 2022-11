BER: Letzter Tag vor Ferienende ohne größere Störungen Der letzte Tag der Herbstferien in Berlin und Brandenburg hat am Hauptstadtflughafen BER ohne Flugausfälle und größere Störungen begonnen. „Es war bisher ein... dpa

Schönefeld -Der letzte Tag der Herbstferien in Berlin und Brandenburg hat am Hauptstadtflughafen BER ohne Flugausfälle und größere Störungen begonnen. „Es war bisher ein ganz entspannter Reisetag“, sagte ein Flughafensprecher am Sonntagmittag. „Alles läuft wie geplant.“ Auch von Flugverspätungen sei nichts bekannt. „Wir erwarten heute 67 000 Passagiere und rund 500 Starts und Landungen.“