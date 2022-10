BER bereitet sich auf 1,1 Millionen Reisende vor Das große Chaos ist am BER in diesem Jahr bislang ausgeblieben. Auch für die Herbstferien sehen sich die Betreiber gut vorbereitet. Doch die Herausforderunge... dpa

Schönefeld (dpa/bb) - -So mancher europäischer Flughafen ist in diesem Jahr angesichts schnell steigender Passagierzahlen und Personalengpässen zeitweise im Chaos versunken - dass der Hauptstadtflughafen BER nicht dazu gehört hat, dürfte einige überrascht haben. „Was wir gesehen haben, ist, dass es insgesamt ziemlich stabil gelaufen ist am BER“, sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach am Mittwoch in Berlin mit Blick auf die großen Reisewellen in diesem Jahr. „Das macht uns stolz und gibt uns Kraft.“