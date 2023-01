Bericht: Apple arbeitet an Macs mit Touchscreen für 2025 Anders als andere große Hersteller verzichtet Apple seit Jahren bewusst darauf, seine Macs mit berührungsempfindlichen Bildschirmen auszustatten. Das könnte ... dpa

ARCHIV - Das Logo des Technologieunternehmens Apple am Apple Store in der Innenstadt von München. Sven Hoppe/dpa

Cupertino -Apple könnte laut einem Medienbericht in einer Abkehr von der bisherigen Strategie Mac-Computer mit einem Touchscreen auf den Markt bringen. Der Konzern peile in Überlegungen das Jahr 2025 dafür an, schrieb der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Donnerstag.