Bericht: Russland und die Türkei streiten um Kontrolle von Gas-Hub

Schon kurz nach der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines stellte Russlands Präsident Wladimir Putin Europa künftige Gaslieferungen über die Türkei in Aussicht. Russland könne das verlorene Volumen durch Nord Stream 1 auch in die Schwarzmeerregion umleiten, sagte Putin im November des letzten Jahres. Dafür sei es möglich, „den größten Gas-Hub“, also den Knotenpunkt, in der Türkei zu schaffen. Der türkische Energieminister Fatih Dönmez zeigte sich offen für Gespräche.