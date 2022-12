Bericht: Hedgefondsmanager zahlt sich 1,5 Millionen pro Tag Es sei die vermutlich höchste Jahreszahlung, die je in Großbritannien überwiesen wurde, berichtet der „Guardian“. Doch was genau macht ein Mensch mit so viel... dpa

London -1,5 Millionen Pfund pro Tag - soviel Dividende hat sich der britische Hedgefondsmanager Christopher Hohn nach Informationen des „Guardian“ im vergangenen Jahr bezahlt. Die Zeitung berichtete am Donnerstag, die Summe von insgesamt 574 Millionen Pfund (667 Mio Euro) sei vermutlich die höchste Jahreszahlung, die je in Großbritannien überwiesen wurde. Die Summe, die sich Hohn demnach von seinem Fonds Children's Investment auszahlen ließ, sei 15.000 Mal so hoch wie das britische Durchschnittsgehalt und 3500 Mal höher als das Salär von Premierminister Rishi Sunak.