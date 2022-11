Bericht: Schutz gegen Staub in Tesla-Fabrik zu nachlässig Bei Überprüfungen zum Arbeitsschutz in der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide haben die Behörden Mängel festgestellt. Das geht aus einem aktu... dpa

Potsdam -Bei Überprüfungen zum Arbeitsschutz in der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide haben die Behörden Mängel festgestellt. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Brandenburger Gesundheitsministeriums zum Arbeitsschutz für 2021 hervor. Mitarbeitende des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) stellten demnach bei Überprüfungen in der Fabrik wiederholt fest, dass teilweise selbst in Innenräumen ohne entsprechende Staubschutzmaßnahmen gearbeitet wurde. Dies werde von den Beschäftigten als „normal“ angesehen, wie Befragungen ergaben.