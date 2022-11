Berichte: Proteste und Ausschreitungen bei Foxconn in China Bereits vor einigen Wochen kam es rund um das größte iPhone-Werk der Welt wegen strikten Corona-Regeln zu Unruhen. Nun gab es offenbar erneut Ausschreitungen... dpa

ARCHIV - Rund um das Foxconn-Werk in Zhengzhou arbeiten rund 200.000 Menschen. Chiang Ying-Ying/AP/dpa/Archiv

Peking -Rund um das größte iPhone-Werk der Welt ist es wegen der strengen Corona-Maßnahmen in China laut Berichten in sozialen Medien zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Wie in am Mittwoch geteilten Videos zu sehen war, marschierten Hunderte Arbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn eine Straße in der ostchinesischen Metropole Zhengzhou entlang.