Berlin bekommt Finanzamt für ausländische Unternehmen

Berlin -Berlin soll ein Finanzamt für ausländische Unternehmen bekommen. Der Start ist für August 2023 vorgesehen, wie ein Sprecher der Finanzverwaltung am Montag sagte. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ über das Thema berichtet. Berlin ist in Abstimmung mit den anderen Bundesländern für die Registrierung von Unternehmen aus rund 100 Ländern zuständig, die in Deutschland Handel treiben und umsatzsteuerpflichtig sind, aber wie Online-Händler keinen Sitz hier haben. Zu den Staaten zählt an vorderer Stelle China.