Sozialverband warnt: Frisches Gemüse kann sich kaum noch jemand leisten

Die hohe Inflation drückt die Einkommen der Beschäftigten und die Nachfrage der Unternehmen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, ist der Umsatz im Einzelhandel im März so stark geschrumpft wie zuletzt vor beinahe 30 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat brach das Geschäft preisbereinigt um 8,6 Prozent ein.

Lebensmittelpreise um mehr als 20 Prozent gestiegen

Besonders stark machte sich die Inflation bei Lebensmitteln bemerkbar. Hier fiel der Umsatz preisbereinigt um rund zehn Prozent binnen Jahresfrist. Die Preise für Nahrungsmittel sind im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um mehr als 22 Prozent stiegen.

Menschen mit wenig Geld in der Tasche trifft die Inflation besonders hart. Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, kritisierte im Gespräch mit der Berliner Zeitung: „Die Regelsätze in Hartz IV und Altersgrundsicherung haben schon vorher nicht gereicht, um gut über den Monat zu kommen. Hier gibt es keinerlei Puffer oder Spielraum, da ist auch nichts zum Sparen.“ Grundsicherungsbezieher müssten nun noch stärker auf Lebensmittel zurückzugreifen, die besonders billig sind und nicht nur schnell satt machen, sondern leider auch häufiger krank. „Tomaten, Paprika, frisches Gemüse insgesamt, das kann sich kaum einer leisten“, sagte Schneider der Berliner Zeitung. Eine erste Maßnahme zum Schutz vor Armut sei die Anhebung des Grundsicherungsregelsatzes auf 725 Euro. Derzeit liegt er bei 502 Euro.

Die anhaltend hohe Inflation belastet die Kaufkraft der Verbraucher in Deutschland schon länger und dämpft den Konsum. Im vergangenen Jahr waren die Löhne unter Berücksichtigung der Verbraucherpreise um vier Prozent gesunken. Das war das dritte Jahr in Folge mit fallenden Reallöhnen und das stärkste Minus seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008. Den Menschen bleibt damit deutlich weniger Geld in der Tasche.

Reallöhne sind in Berlin stärker gesunken als angenommen

In Berlin und Brandenburg sind die Reallöhne im vergangenen Jahr stärker gesunken als zuletzt angenommen. In der Hauptstadt gingen sie um zwei Prozent zurück, in Brandenburg um 3,3 Prozent, wie das Amt für Statistik am Dienstag mitteilte. „Für beide Länder ist es der stärkste Rückgang der Reallöhne seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008“, hieß es.

Bei vorläufigen Berechnungen von Anfang März war für Berlin noch ein Rückgang von lediglich 1,1 Prozent herausgekommen, in Brandenburg von 2,7 Prozent. Berechnungsgrundlage war damals den Statistikern zufolge das erste Quartal des Vorjahres. Bei den aktuellen Zahlen sei das Gesamtjahr als Berechnungsbasis genommen worden.



Berlin weist mit 20,1 Prozent die zweithöchste Armutsquote unter den deutschen Bundesländern auf. Das heißt, jeder Fünfte in der Hauptstadt muss von einem Einkommen leben, das maximal 60 Prozent des mittleren Einkommens in der Bundesrepublik entspricht. Im Jahr 2021 waren das für eine allein lebende Person rund 1251 Euro im Monat.