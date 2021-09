Berlin - Maurice Dörfler ist konzentriert. Er steht vor dem großen Touchscreen einer computergesteuerten Fräsmaschine. Sein Blick pendelt zwischen einer technischen Zeichnung und dem Monitor. Er schreibt ein Programm für die Anlage. Gelingt ihm das, wird die Maschine nach dem Start ein Metallteil auf die vorgegebenen Maße bringen, es mit zwei Bohrungen samt Gewinde versehen und polieren. Dörfler ist zuversichtlich. „Wird schon klappen“, sagt er.

Der 20-Jährige ist angehender Zerspanungsmechaniker und bereits im dritten Lehrjahr. Dörfler wollte eigentlich mal Abitur machen, hat die Schule dann aber kurz vorher abgebrochen. „Ich wollte eigentlich nie studieren, immer was Praktisches machen“, sagt er und auch, dass er ziemlich genau gewusst habe, was er will. Er hatte sich auf verschiedenen Online-Portalen nach Ausbildungsmöglichkeiten erkundigt. Vier Betriebe hatte er sich dann angesehen. Knorr-Bremse hätte schließlich den sympathischsten Eindruck gemacht. Und wenngleich er seitdem täglich durch die halbe Stadt von Tempelhof nach Marzahn muss, habe er die Entscheidung nie bereut. Im nächsten Jahr wird er ausgelernt haben. Dass er übernommen wird, wusste er schon als er den Lehrvertrag unterschrieben hatte. Ein befristeter Vertrag für ein Jahr ist ihm sicher. Schafft er es, seine Ausbildung mit guten Leistungen ein paar Monate vorfristig abzuschließen, bekommt er eine unbefristete Anstellung.