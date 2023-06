Habeck auf der Republica zum Klimawandel: „Wir waren als Gesellschaft schon mal weiter“

Bis zu 15 Minuten vor der Diskussion „Angebot und Nachfrage – Ein Gespräch“ musste man schon auf seinem Stuhl sitzen. Die große Halle in der Arena Berlin in Treptow war brechend voll. Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) stattete der diesjährigen Republica einen Besuch ab. In knapp über 30 Minuten diskutierte er mit Co-Organisator Johnny Haeusler über Deutschlands brennendste Themen.

„Wir waren als Gesellschaft schon mal weiter als jetzt gerade“, resümierte Habeck die Anstrengungen der Gesellschaft im Kampf gegen den Klimawandel. Deutschland befinde sich derzeit nicht auf dem richtigen Kurs, so der Wirtschaftsminister über das 1,5-Grad-Ziel. Nach dem Pariser Klimaabkommen soll die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden. Die politisch gesetzten Impulse seien laut Habeck jedoch nicht ausreichend für den Klimaschutz.

Habeck moniert negative Einstellungen

Zudem kritisierte Habeck eine überproportionierte negative Aufmerksamkeitsökonomie hierzulande. Kritisieren und Skandalisieren sei demnach im Trend, wogegen er selbst mit Positivität ankämpfen will. „Wir können uns entscheiden als Gesellschaft: Wollen wir einen positiven Beitrag leisten oder wollen wir uns Geschichten über das Scheitern erzählen?“, sagte er auf der Medienkonferenz in Berlin.

Robert Habeck in einer Podiumsdiskussion mit Johnny Haeusler dts Nachrichtenagentur/imago

Die Heizungsdebatte sei ihm beispielsweise zu rau in der deutschen Medienlandschaft. „Wenn ich mir in den vergangenen drei bis vier Monaten die Artikel zum Heizen oder den Wärmepumpen durchlese“, sagt er und fährt nach einer kurzen Atempause fort, „dann ist der Diskurs ab einem gewissen Zeitpunkt so aggressiv und laut gewesen, dass Zwischentöne nicht mehr zu hören waren“, so Habeck. Immer wieder gerne verwies er im Hinblick auf die Heizungsdebatte auf unsere skandinavischen Nachbarn.

Für die Zukunft seien Wasserstoff und Solarenergie die größten Themen auf der Agenda im Wirtschaftsministerium. „In Deutschland soll auf jedem Dach eine Solaranlage entstehen“, sagte Habeck. Es brauche in Deutschland eine höhere Bereitschaft gegenüber Innovationen und Investitionen.

Für Habeck gibt es Applaus statt Buhrufe

Im Gegensatz zu Finanzminister Christian Lindner (FDP) – der bei der Republica am Montag für sein Plädoyer gegen Steuererhöhungen Buhrufe kassiert hatte – bekam Robert Habeck tosenden Applaus. Man könnte meinen, die Veranstaltung auf der großen Stage in der Arena Berlin sei eine Parteikonferenz der Grünen gewesen. Der Großteil der Zuschauer nahm das Gespräch mit dem Wirtschaftsminister wohlwollend an, viele klatschten häufig und zum Teil auch über 30 Sekunden lang.