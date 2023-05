Giffey will Gamescom von Köln nach Berlin holen – jetzt reagiert die Kölner Messe

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey will die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom nach Berlin holen. Was die Kölner Messe uns zum Abwerbeversuch sagt.

Die neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) will die weltweit größte Messe für Computerspiele von Köln nach Berlin holen. Berlin soll damit Gaming-Hauptstadt in Deutschland werden. Doch werden die Kölner sich die Gamescom nehmen lassen?

Seit 2009 findet die Messe in Köln statt. Geht es nach Plänen der ehemaligen Regierenden Bürgermeisterin, soll sich das in Zukunft jedoch ändern. Und wie sieht das die Domstadt?

„Gemeinsam mit unserem Partner, dem Game-Verband, haben wir die Gamescom – selbst durch herausfordernde Phasen wie die Corona-Pandemie hindurch – zum weltweit größten Games-Event gemacht“, sagt Gerald Böse der Berliner Zeitung. Der Geschäftsführer der Kölner Messe bilanziert, dass der Erfolg der Gamescom auf den exzellenten Voraussetzungen des Standorts Köln beruhe. Mit anderen Worten: Köln will weiterhin Gastgeber des Großevents bleiben.

Die Domstadt sei der Wirtschaftsballungsraum mit höchster Bevölkerungsdichte in Deutschland, sagt Böse. „Wir freuen uns schon jetzt darauf, gemeinsam mit dem Game-Verband auch in den kommenden Jahren das jährliche Highlight der weltweiten Gaming-Community hier in Köln zu veranstalten.“

Zuvor berichtete rbb24, dass die neue Regierungskoalition in Berlin versucht, Leitveranstaltungen der Computerspiele-Branche in der Stadt zu etablieren. Im Bereich der Computer- und Konsolenspiele liege Berlin bislang nur auf Platz zwei, bemängelte Giffey. Und das, obwohl die Region Berlin-Brandenburg für die Gaming-Szene immer wichtiger wird: Über 300 Unternehmen haben sich hier angesiedelt, mit über 2000 Beschäftigten. Die Tendenz ist steigend.

Die Gamescom ist seit Jahren ein Publikumsmagnet für Computer-Freaks und E-Sportler. Oliver Berg/dpa

Gamescom in Berlin? Der Game-Verband reagiert

Und was sagt der Game-Verband, der Mitorganisator der Veranstaltung, zu einem potenziellen Standortwechsel der Mega-Messe? Der Verband sitzt in Berlin, verfolgt allerdings andere Interessen.

„Die großartige Entwicklung der Gamescom haben wir in Zusammenarbeit mit unserem starken Partner der Kölner Messe erzielt, mit dem wir gemeinsam mit aller Kraft auf die Gamescom 2023 hinarbeiten“, antwortet Felix Falk, Geschäftsführer des Game-Verbands, diplomatisch auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Eine klare Absage an Giffey sieht anders aus. „Gleichzeitig freuen wir uns über zahlreiche regionale Games-Events, mit denen die verschiedenen Games-Standorte in Deutschland von sich reden machen können“, sagt Falk. Spekulationen über eine Berliner Gamescom noch in diesem Jahrzehnt dürften damit noch weiter angeheizt werden. Fest steht: Der Gaming-Markt wird in den kommenden Jahren weiterwachsen, da können sich Berlin und Köln einig sein.

Bevor die Gamescom zu einem Global Player avanciert ist, fand sie von 2002 bis 2008 als Game Convention in Leipzig statt. Im Jahr darauf folgte der Wechsel nach Nordrhein-Westfalen, wobei auch dort die Anfänge eher dem Fachpublikum und Medien vorbehalten waren. 2019 kamen – der Höchststand in der Gamescom-Geschichte – über 375.000 Besucher zur Videospielmesse.

Wirtschaftsminister Habeck wird die Gamescom im August eröffnen

Während die Messe 2020 und 2021 coronabedingt ausgefallen ist, kamen im vergangenen Jahr immerhin wieder über 260.000 Menschen nach Köln. Große Beliebtheit hat nicht nur die Messe an sich, sondern auch das Gamescom City-Festival, das mit Konzerten und anderen Events in Köln viele weitere Menschen begeisterte. Auch durch das Gamescom-Camp – einem Campingplatz in unmittelbarer Nähe zur Messe – hat sich das Event in Köln stark etabliert.

In diesem Jahr findet die Gamescom vom 23. bis 27. August statt. Eröffnet wird sie sogar von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Zum ersten Mal ist ein südamerikanisches Land Partnerstaat der Gamescom: Brasilien. Tageskarten variieren zwischen 20 Euro und 36 Euro.

