Berlin - Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung läuft am 1. November aus. Sie ist wegen Corona bereits um drei Monate verlängert worden. Wer sich bis jetzt noch nicht beim Finanzamt gemeldet hat, hat nicht mehr viel Zeit, dies zu tun. „Bis zum 1. November 2021 muss die Steuererklärung für 2020 beim Finanzamt eingegangen sein. Dies gilt für alle Steuerpflichtigen, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind“, erklärt der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) in Berlin. Und Achtung: Für das Corona-Jahr 2020 sind mehr Leute verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben als normalerweise. Dazu zählen zum Beispiel Arbeitnehmer, die mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bekommen haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer ist verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben?

Wer neben seinem Gehalt noch weitere Einkünfte oder Lohnersatzleistungen bezieht, muss jährlich eine Meldung ans Finanzamt machen. Das können zum Beispiel ein zweiter Nebenjob, Arbeitslosengeld, Elterngeld, aber eben auch Kurzarbeitergeld sein. Bei Ehepaaren besteht die Pflicht zur Abgabe, wenn beide arbeiten und einer von beiden in Steuerklasse V oder VI eingruppiert ist oder das sogenannte Faktorverfahren gewählt wurde. Auch Freiberufler, Selbstständige und Gewerbetreibende müssen die Steuerformulare ausfüllen. Alle anderen können freiwillig eine Steuererklärung abgeben. In den meisten Fällen lohnt sich das auch: Über 1000 Euro bekommen Beschäftigte im Durchschnitt erstattet, nachdem sie ihre Steuererklärung eingereicht haben.

Welche Formulare sind Pflicht?

Den Mantelbogen müssen alle ausfüllen, die eine Steuererklärung abgeben. Daneben gibt es über 30 Anlagen. Niemand muss alle ausfüllen, sondern nur die, die auf die eigene Einkommenssituation zutreffen. Wer ein Kind hat, ist beispielsweise verpflichtet, auch die Anlage Kind auszufüllen, Vermieter müssen die Anlage V mit einreichen, Rentner und Pensionäre die Anlage R. Wird die Erklärung mittels einer Steuersoftware erstellt, führt diese anhand der gemachten Angaben durch die Formulare und überspringt jene, die nicht notwendig sind. Seit 2019 müssen auch bestimmte Daten, wie Bruttoarbeitslöhne, bestimmte Beiträge zur Sozialversicherung oder Renten nicht mehr ausgefüllt werden, da diese dem Finanzamt bereits von verschiedenen Seiten elektronisch mitgeteilt wurden. Diese Felder sind mit einem „e“ markiert, erklärt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH). „Steuerpflichtige sollten aber unbedingt prüfen, ob die elektronisch übermittelten Daten auch zutreffend sind“, rät der VLH.

Angegeben werden müssen außerdem alle sonstigen Einkünfte. Dazu zählen auch Hilfen, die ausnahmsweise im Corona-Jahr ausgezahlt worden sind. Auch wenn diese steuerfrei sind, müssen sie in der Steuererklärung vermerkt werden. Für Zuschüsse oder Überbrückungshilfen an Unternehmer und Freiberufler ist zum Beispiel die neue Anlage „Corona-Hilfen“ erstellt worden. Arbeitnehmer, die 2020 Kurzarbeitergeld bekommen haben, müssen dies in der Anlage N unter Lohnersatzleistungen (Zeile 28) angeben. Auch der Corona-Kinderbonus muss eingetragen werden.

Die Kür ist es dann, auch die Angaben zu machen, die steuererleichternd ausfallen. Es ist zwar keine Pflicht, alle Werbungskosten aufzulisten sowie Ausgaben für haushaltsnahe Dienstleistungen, schließlich verdient der Staat nichts daran. Werden die Angaben allerdings aus Zeitnot ausgelassen, geht auch Geld verloren, das womöglich vom Finanzamt erstattet werden würde. Dazu zählen insbesondere für das Corona-Jahr auch Kinderbetreuungskosten oder die Homeoffice-Pauschale.

Wer kann einen Aufschub bekommen?

Eine spätere Abgabe als bis zum 1. November wird nur nach triftigen Gründen gewährt, etwa bei langer Krankheit. Eine Fristverlängerung muss außerdem beim Finanzamt schriftlich beantragt werden. Eine andere Möglichkeit ist, sich Unterstützung beim Lohnsteuerhilfeverein zu suchen oder einen Steuerberater zu engagieren, dann muss die Erklärung erst bis zum 31. Mai 2022 beim Finanzamt eintreffen. Wer seine Steuererklärung freiwillig abgibt, hat ganze vier Jahre Zeit – für die Steuererklärung 2020 läge die Frist also erst am 31. Dezember 2024.

Digital oder in Papierform – wie soll die Steuererklärung verschickt werden?

Wer es jetzt eilig hat, reicht die Steuererklärung lieber digital ein. Und das ist in der Regel auch gewünscht. Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer müssen die Erklärung sogar digital einreichen. Per Brief auf Papier werden nur noch Erklärungen von Arbeitnehmern und Senioren entgegengenommen, die keine zusätzlichen Gewinneinkünfte haben, erklärt der Bund der Steuerzahler.