Erschreckende Erkenntnis in Berlin: Azubis müssen im Auto wohnen

In Berlin liegt die Ausbildungsquote weit unter dem Bundesdurchschnitt. Das darf nicht so bleiben, finden Senat, Wirtschaft und Gewerkschaften. Nur über den Weg dorthin herrscht Uneinigkeit. Seit einigen Wochen ist ein Streit über die Ausbildungsplatzumlage entbrannt, die noch der rot-grün-rote-Senat auf den Weg gebracht hatte. Die Idee: Wer ausbildet, bekommt die anfallenden Kosten erstattet, und wer sich weigert, beteiligt sich an den Ausgaben der anderen Unternehmen.

Fachkräftemangel in Berlin: Baugewerbe als Vorbild für andere Branchen?

Ein funktionierendes Vorbild existiert im Berliner Baugewerbe. In der Branche wurde die Ausbildungsumlage bereits 1976 in Berlin eingeführt. In diesem Jahr wurden im Berliner Baugewerbe rund 300 neue betriebliche Ausbildungsverträge abgeschlossen, erklärte Katarzyna Urbanczyk, Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau, am Donnerstag im Rahmen eines Pressegesprächs. Allerdings hätten Unternehmen in der Branche Probleme, ausreichend Bewerber zu finden. Derzeit seien im Baugewerbe in Berlin noch 140 Lehrstellen unbesetzt.

Und das kommt nicht von ungefähr. Denn die Lage für die Auszubildenden ist hart. „Ein Großteil der Menschen, die in Berlin eine Ausbildung aufnehmen, kommen von außerhalb“, sagte der DGB-Bezirksjugendsekretär Jim Frindert der Berliner Zeitung. Dass die Auszubildenden in Berlin keine Wohnung finden, sei ein großes Problem. „Nach vier Wochen, die sie im Auto leben mussten, wird ihnen klar, dass es so nicht weitergehen kann.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein großer Schritt wäre der Aufbau eines Auszubildendenwerkes nach dem Vorbild des Studierendenwerkes, das in diesem Jahr in Berlin 100-jähriges Bestehen feiert, sagte Frindert. Dann könnten die finanziellen, kulturellen und sozialen Interessen von Auszubildenden angemessen vertreten werden. Den Vorschlag hat bereits die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) ins Spiel gebracht.



Die Ausbildungsplatzumlage im Baugewerbe wurde eingeführt, weil die Branche Ende der 1950er-Jahre mit großen Problemen zu kämpfen hatte. „Die schweren Arbeitsbedingungen, die ungewissen Beschäftigungsaussichten und die Einbußen bei Einkommen und Rente wegen der Witterungsabhängigkeit machten es dem Bauberuf schwer, gegen andere Branchen zu bestehen“, informiert die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes. Durch eine groß angelegte Reform Mitte der 70er-Jahre konnte die Berufsausbildung neu aufgestellt werden. Kann die Ausbildungsumlage angesichts der heutigen sinkenden Ausbildungszahlen ein Vorbild sein?



Für die amtierende schwarz-rote Landesregierung ist sie nicht das Mittel der ersten Wahl. CDU und SPD haben sich zusammen mit Wirtschaftsvertretern und Sozialpartnern im Rahmen des Ausbildungsbündnisses darauf geeinigt, dass in Berlin bis 2025 zusätzliche 2000 Ausbildungsplätze geschaffen werden sollen. Erst wenn das nicht gelingt, soll die Ausbildungsplatzumlage greifen.

Wirtschaft droht mit Klage gegen Ausbildungsplatzumlage

Wirtschaftsvertreter sind alarmiert. Die Industrie und Handelskammer (IHK) sieht ein „Damoklesschwert“ über den Köpfen der Unternehmen baumeln. Der zusätzliche Bürokratieaufwand wäre enorm, erklärt die IHK und erwägt rechtliche Schritte, falls der Senat sich tatsächlich zur Einführung der Ausbildungsplatzumlage entschließen sollte.



Doch nicht alle Unternehmen sind skeptisch. Wichtig sei allerdings, dass die Tarifpartner individuelle Lösungen für jede Branche fänden und nicht Staatsgeld nach dem Gießkannenprinzip verteilt werde, erklärte die Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau, Urbanzcyk.

Auch der DGB setzt auf eine Einigung unter den Tarifpartnern. Die Kosten für die Ausbildung müssten solidarisch verteilt werden, sagte die stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Nele Techen. In vielen anderen Ländern, darunter etwa Dänemark und Österreich, habe sich das Umlageverfahren bereits bewährt. Techen warnte vor kurzfristigen Kalkulationen: „Nicht die Kosten für die Ausbildung sind das wirtschaftliche Risiko, sondern der Fachkräftemangel“, stellte sie klar.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de