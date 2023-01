Wiederholungswahl: Was Industrie und Handel vom künftigen Senat fordern

Die bevorstehende Wahlwiederholung in Berlin sorgt für Aufruhr. Davon bleibt die Wirtschaft der Stadt nicht unbeeindruckt. „Wir treffen uns in einer aus wirtschaftlicher Perspektive herausfordernden Lage“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder auf einer Pressekonferenz. „In diese unruhige Zeit fällt jetzt die Wiederholungswahl, aber schauen wir mal, ob sie überhaupt stattfindet.“

Die Handelskammer hat unter ihren Mitgliedsunternehmen nachgefragt. Knapp 380 sagten, was sie nach der Wahl von der Politik erwarten. Wichtigstes Thema: Verwaltungsmodernisierung. „Wie es die Umfrage bestätigt, war, ist und bleibt die Leistungsfähigkeit der Berliner Verwaltung die größte Baustelle in Berlin“, sagte IHK-Präsident Sebastian Stietzel. Es bedürfe einer Reform zwischen Senat und Bezirken. Damit beteiligt sich die Kammer an der politischen Debatte, wie Berlin als Wirtschaftsstandort leistungsfähiger wird.

Neben der Verwaltungsreform wollen die Unternehmen eine Fachkräftesicherung. Die IHK kritisiert die Pläne des rot-grün-roten Senats zur Ausbildungsumlage. Nicht ausbildende Betriebe sollen bestraft werden und eine pauschale Umlage bezahlen. Die IHK lehnt das ganz klar ab.

„Wollen wir wirklich, dass kleine und mittlere Unternehmen, die keinen Auszubildenen finden, in den Topf einzahlen und Großunternehmen von diesen Mitteln ihr Ausbildungsplätze bezahlen?“, fragte Eder. „Das werden selbst die Konzerne nicht wollen.“

IHK: Wirtschaftsstandort Berlin muss attraktiver werden

Der Fachkräftemangel ist in den letzten Monaten zu einer gesellschaftlichen Herausforderung geworden. Aus Sicht der IHK wird zu wenig getan, um das Problem zu lösen und für Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Berlin zu sorgen. Es gebe momentan im Senat keine gemeinsame Steuerung und keinen strategischen Rahmen, um anzuwerben, weiterzubilden und Migranten in die Arbeitswelt zu integrieren.

Die Kammer fordert eine stärkere Berufsorientierung an allen weiterführenden Schulen. Um die Verbleibquote von Studenten zu erhöhen, hält sie einen Ausbau der Wissenschaftskooperationen für notwendig. Ein weiteres Instrument dafür könnten mehr duale Studiengänge sein.

Im vergangenen Jahr kamen laut IHK 93.000 Zuwanderer nach Berlin. Was die Arbeitsmigration angeht, solle das „Welcome-Center“ des Senats nicht nur analog, sondern auch digital ausgebaut werden, um Zuwanderern schneller Arbeit verschaffen zu können. Nicht zuletzt könne Berlin es sich nicht leisten, dass Fachkräfte die Stadt verlassen oder gar nicht erst herkommen, weil sie Sorge vor schlechter Schuldbildung ihrer Kinder oder wegen der Wohnungssuche haben.

Berlin: IHK hält nichts von Enteignungsdebatten

Der Wohnungsbau solle zentraler Punkt für die künftige Landesregierung sein, sagte Eder. Das Ziel von 20.000 Neubauten pro Jahr habe die Stadt nicht erreicht. Zu spät seien neue Richtlinien zum sozialen Wohnungsbau gekommen. „Die Enteignungsdebatten gehen politisch in die völlig falsche Richtung“, sagte Eder. Laut IHK sollen staatliche Eingriffe in den Wohnungs- und Mietenmarkt gänzlich unterlassen werden. Allein die Diskussion des Themas schade dem Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Berlin extrem. Die Beeinflussung des Wohnungsmarktes müsse beherrschbar bleiben.

Der Senat solle den Menschen lieber Geld geben, damit sie sich die Miete leisten können, anstatt sich in den Wohnungsbau einzumischen, sagte Eder. Die Kammer bevorzugt ein Förderprogramm für selbst genutztes Wohneigentum, um die individuelle Wohnsituation zu verbessern. Zudem müsse bei der Verwaltung einiges passieren, um eine schnellere Planung und Genehmigung zu gewährleisten. Aber was bleibt der Hauptlösungsansatz? Bauen, bauen, bauen.