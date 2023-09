Berliner (48) war lange für die Grünen: „Warum ich auch die AfD wählen könnte“

Kürzlich las ich, dass Deutschland seinen fünften Platz in der Liste der stärksten Volkswirtschaften der Weltbank an Russland verloren hat. Ich musste unwillkürlich schmunzeln und fragte mich, wie es dazu kommen konnte und mit wem „Wladimir“ schlafen musste, um das zu erreichen.



Ich habe mir vorgestellt, wie sich Deutschland bei einem internationalen Wirtschaftswettbewerb mit einem riesigen „Made in Germany“-Schild präsentiert und dann plötzlich von einem russischen Bären umgeschubst wird.

Deutschlands Abstieg ist keineswegs überraschend

Aber ganz gleich, was in diesen Listen, Umfragen und Rankings steht: Ein Otto-Normalverbraucher, der täglich einkaufen geht, weiß selbst, wie sich Deutschland zuletzt verändert hat. Also wie die Preise hierzulande explodiert sind. Man muss auch keine langen Analysen lesen, um einzusehen: Deutschland steigt wirtschaftlich ab.

Dieser Abstieg ist keineswegs überraschend. Experten hatten lange davor gewarnt, doch kein Ratschlag half – Deutschland hat einfach weitergemacht. Die Liste der Fehler der Volksparteien ist lang, und es ist fast selbstverständlich, dass Deutschland in dieser wirtschaftlichen Schieflage steckt. Natürlich ist dann auch der Aufstieg einer Partei wie der AfD eine logische Konsequenz. Doch bevor wir über die Gründe für den Aufstieg der AfD sprechen, möchte ich ein paar Sätze über mich erzählen.

Ich kam Anfang der Neunzigerjahre mit meiner recht konservativen Familie aus der Sowjetunion nach Deutschland. Meine Mutter ist Russin, mein Vater ein „waschechter Deutscher“. Er wurde in einem sowjetischen Arbeitslager in einer deutschen Familie geboren und verbrachte die Hälfte seines Lebens damit, seine deutsche Identität mit den Folgen des Nationalsozialismus und dem sowjetischen Multikulturalismus in Einklang zu bringen – womit er genauso erfolgreich war wie ein Jongleur mit einem Ei.

Ich war stolz darauf, grün zu sein – grün zu denken und, ja, grün zu wählen

Natürlich wurden wir, wie alle Russlanddeutschen, politisch bei der Christlich Demokratischen Union (CDU) angesiedelt. Mein Interesse an der Politik entwickelte sich erst gegen Ende der Neunzigerjahre. Im Vergleich zu meiner Familie war ich mehr von der Politik der Sozialdemokraten angezogen, aber ihre Spießigkeit konnte ich einfach nicht ignorieren. Deshalb wandte ich mich den Grünen zu. Ja, ich war stolz darauf, grün zu sein – grün zu denken und, ja, grün zu wählen. Ich war getrieben vom Gedanken des Protests, von linken Ideen und grünem Umweltbewusstsein, eine Mischung, die vor einiger Zeit noch als äußerst progressiv galt. Das hat mich inspiriert. Man könnte sagen, so sah „mein altes grünes Ich“ aus. Mit der Zeit verpuffte jedoch meine Begeisterung für die Grünen.

Wie kam es dazu? Nun, ich könnte jetzt das Berliner Mobilitätsgesetz erwähnen, das eigentlich eine großartige Initiative ist. Aber die Umsetzung führt in Berlin zu so vielen Staus. Und diese Staus sind weder im Interesse der Berliner noch im Interesse des Klimaschutzes. Es ist so, als würden wir versuchen, einen Marathon auf einem überfüllten Bürgersteig zu laufen – und niemand gewinnt dabei. Und was ist mit den Fahrradwegen? Die geschützten Radfahrstreifen wirken so, als würden sie für die Radfahrer eine größere Gefahr darstellen als für die Autos.

Und was ist mit dem Lausitzer Platz in Kreuzberg? Die dortigen Straßensperrungen haben keinesfalls zu ein größeren Lebensqualität geführt, sondern stellen eher ein Labyrinth dar, das an eine Hochsicherheitszone erinnert. Manche Straßeneinfahrten sind von massiven Stellbolzen versperrt, als ob sie ein Geheimversteck schützen müssten. Gleichzeitig haben Drogendealer und Obdachlose Zeltstädte errichtet, als wären sie zu einem ewigen Straßenfest eingeladen.

Corona-Pandemie: Diffamierung Andersdenkender erreichte ihren Höhepunkt

Ich frage mich manchmal, ob diejenigen, die solche Ideen austüfteln, einen Crashkurs in Prioritätenmanagement nötig haben. In solchen Stadtvierteln wie Kreuzberg sollte Kriminalitätsbekämpfung ganz oben auf der Liste stehen, bevor wir uns auf die Jagd nach den „schlimmsten Verbrechern in der Autofahrerwelt“ begeben. Ich muss auch die Diffamierung Andersdenkender erwähnen, die während der Corona-Pandemie ihren Höhepunkt erreichte und während des Ukrainekrieges weiter ihre Volten schlägt. Ja, und dass Initiativen wie das Berliner Register, die ein Klima der Verdächtigung und des Misstrauens schaffen, letztendlich zur Spaltung der Gesellschaft beitragen, muss ich nicht lange erklären. Die Initiative wurde zwar nicht von der Regierung ins Leben gerufen, spiegelt für mich jedoch alles wider, wofür die heutige Ampel-Koalition steht. Tatsächlich könnte man sagen, dass das, was in Berlin passiert, auch auf Bundesebene zu beobachten ist.

All das ließ mich spüren, dass Veränderungen notwendig sind. Aber ich fürchte, mit den etablierten Parteien wird kaum etwas Neues passieren. Daher begann ich, über Alternativen nachzudenken. Die Auswahl ist begrenzt – es gibt Parteien wie „Die Basis“ oder „die Partei“ und natürlich die AfD, die wie keine andere Deutschland spaltet. Zuerst war ich schockiert, als ich merkte, dass ich in Erwägung gezogen hatte, sie zu wählen. Ja, genau, schockiert von mir selbst, denn die Art und Weise, wie die AfD bisher versucht, rechtsextreme Ideen salonfähig zu machen, widerspricht meiner Überzeugung.

Ich bezweifle, dass die AfD es kann, aber …

Es sind noch zwei Jahre bis zur Bundestagswahl, also habe ich Zeit zu entscheiden, welcher Partei ich meine Stimme geben werde. Ich glaube, dass unter anderem die Punkte, die ich oben erwähnt habe, dazu beigetragen haben, dass sich die Menschen von den Volksparteien entfernen und über Alternativen nachdenken. Welche Partei wird die Menschen erneut inspirieren und die Bürger ermutigen, gemeinsam unser Land gerecht zu gestalten?

Welche Partei die notwendigen Reformen für Deutschland umsetzen wird, werden wir sehen. Ich bezweifle, dass die AfD dazu in der Lage ist, aber es ist wichtig, den etablierten Parteien eine klare Botschaft zu senden: SO KANN ES NICHT WEITERGEHEN! Wie werden sie diese Botschaft sonst verstehen, wenn sie weiterhin an der Macht bleiben?



* Der Name des Autors wurde auf seinen Wunsch geändert.



Anm. d. Red.: Die Meinung des Autors muss nicht der der Redaktion entsprechen. Der Text ist bei der Suche nach Gründen entstanden, warum die konservativen Wähler in Berlin und Brandenburg nach Alternativen suchen und es nicht mehr ausschließen, die AfD zu wählen, auch wenn sie die Werte der Partei nicht teilen.



