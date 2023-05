Sommer in Berlin: Warum sind derzeit so viele Hallenbäder geschlossen?

Immer mehr Schwimmer erregen sich über die Zustände in Berlin. Von Hohenschönhausen bis Charlottenburg: Es wird gebaut, saniert und erneuert. Pünktlich zu Beginn der Badesaison an den Berliner Seen beklagen allen voran Rentner und Sport-Schwimmer, dass die Berliner Bäder immer mehr Hallenbäder bzw. Schwimmhallen schließen. Doch warum machen viele Stadtbäder während der Sommermonate ihre Pforten dicht?

Das hat zwei Gründe. „Zum einen wird das Personal in den Sommerbädern benötigt“, sagt eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe auf Anfrage. Wenn nämlich im Mai die Sommerbäder öffnen, kann laut dem größten kommunalen Bäderbetrieb Europas in immer mehr Hallenbädern kein öffentliches Schwimmen mehr angeboten werden. Bis zu Beginn der Sommerferien Mitte Juli stehen die Hallenbäder in der Regel lediglich für Schulen und Vereinstraining zur Verfügung.

Hinzu kommt die sogenannte technische Schließzeit der Bäder. „In dieser Zeit werden dringend notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt, die bei laufendem Betrieb nicht vorgenommen werden können“, so die Berliner Bäder. Die technischen Schließzeiten können von Hallenbad zu Hallenbad unterschiedlich variieren. Während das Stadtbad Wilmersdorf am Heidelberger Platz über vier Monate bis in den November nicht geöffnet haben soll, dauert die Schließzeit in der Schwimmhalle im Allendeviertel nur zwei Monate.

Hallenbäder in Berlin: Deswegen sind die Schließzeiten so unterschiedlich

Nach den Wartungs- und Reparaturarbeiten könne ein sicherer Badebetrieb wieder ohne Beeinträchtigungen gewährleistet werden, so die Berliner Bäder-Betriebe. Die Dauer dieser Arbeiten sei jedoch unterschiedlich. Zudem hätten neben den technischen Gründen noch über ein halbes Dutzend Bäder aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen.

Das Sommerbad Wilmersdorf öffnet in diesem Sommer wieder. Stefan Zeitz/imago

In der Schwimmhalle in der Zingster Straße in Hohenschönhausen wird das Schwimmbecken zum Beispiel mit Edelstahl ausgekleidet; Sauna, Foyer, Umkleiden und Duschen werden modernisiert und aufgehübscht; das Dach wird teilweise saniert und erhält eine Fotovoltaikanlage. Im Stadtbad Schöneberg müssen die Fenster ausgetauscht und die Lüftungsanlagen erneuert werden. Außerdem müssen die Becken neu gefliest werden, wobei die Baumaßnahmen fast acht Millionen Euro kosten.

Während das Stadtbad Tiergarten beim 50-Meter-Becken einen Konstruktionsfehler zu beklagen hat, ist auch das unter Denkmalschutz stehende Paracelsus-Bad in Reinickendorf weiterhin geschlossen. Auch für Charlottenburger ist die Lage unbefriedigend. Der bauliche Zustand der Neuen Halle in der Krummen Straße sei dermaßen schlecht, dass nur eine Komplettsanierung infrage kommt. Bis 2027 wird jedoch nicht mit der Öffnung gerechnet.

Gibt es 1 Begründung, warum #BerlinerBäder immer noch Probleme haben, Personal zu finden? Es gab doch diese Ausbildungsoffensive. Und jede Menge "Team" zeugs. Was wurde aus den Ausgebildeten? — schwimm-blog-berlin (@SchwimmBlog) May 27, 2023

Ebenso müssen Schwimmer im Sommerbad Wilmersdorf auf ihre Sport-Bahnen verzichten. Zwar konnte die Anlage in der Forckenbeckstraße am vergangenen Pfingstwochenende nach monatelangen Bauarbeiten wieder öffnen, allerdings steht Besuchern nur das Nichtschwimmerbecken zur Verfügung. Die Berliner Bäder-Betriebe gehen davon aus, dass im Juli auch ins Sport-Becken wieder Wasser eingelassen wird.

Besonders in Zehlendorf wächst die Empörung über den Abriss einer kleinen Schwimmhalle am Teltower Damm. Dort hat das landeseigene Immobilienmanagement (BIM) vergangene Woche dem Betreiber - dem Gesundheitszentrum Prima Vita - zum Jahresende gekündigt. Anfängerkurse für Kinder und Aquafit-Programme für Senioren fallen nun ersatzlos aus. Das Schwimmbad soll einer Mensa für die John-F.-Kennedy-Schule weichen.

Massenschlägereien in Freibädern: Angst vor dem großen Knall?

Einige Berliner befürchten aufgrund der vielen saisonal bedingten Schließungen der Hallenbäder überfüllte Sommer- und Freibäder. „In der Hochphase stelle ich mich keine 30 Minuten in die Schlange, um meine Bahnen zu drehen“, beklagt etwa eine 69-jährige Schwimmerin im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Zudem drücken Sicherheitsprobleme und mögliche Massenschlägereien in den Sommerbädern aufs Gemüt.

Kinder und Jugendliche stehen Schlange vor dem Sprungturm des Columbiabads in Neukölln. Uwe Steinert/imago

Im vergangenen Jahr kam es zu mehreren ausartenden Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen; die größten davon im Sommerbad am Insulaner in Steglitz, in Neuköllner Columbiabad und im Sommerbad Humboldthain. Anschließend entfachte sich eine Sicherheitsdebatte, die auch über die Stadtgrenzen hinausging.

In diesem Sommer wollen sich die Berliner Bäder besser vorbereiten, lange Schlangen an den Eingängen sollen vermieden werden. „Die Situation am Einlass soll sich durch Express-Eingänge und einen Ausbau des Online-Shops verbessern“, sagt die Unternehmenssprecherin dazu. Darüber hinaus empfehlen die Berliner Bäder Eintrittskarten vorab im Online-Shop zu kaufen oder Dauer- und Mehrfachkarten zu nutzen. „Die Kunden können damit über die Expresseingänge direkt ins Bad gelangen, ohne sich an den Kassen anstellen zu müssen.“

Insgesamt haben die Berliner Bäder mit vielerlei Krisen zu kämpfen. Während die Bäder zu Hochphasen der Corona-Pandemie geschlossen hatten, brachen die Besucherzahlen von über vier Millionen im Rekordjahr 2019 auf nur noch rund zwei Millionen Besucher in den Jahren 2020 und 2021 ein. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges stiegen zudem die Energiepreise; die Wassertemperaturen wurden gesenkt, sämtliche Saunen geschlossen. Auch die Zahl der Nichtschwimmer ist in den vergangenen Jahren deutschlandweit gestiegen.



