Berliner Bäder: Wir brauchen mehr offene Hallenbäder - auch im Sommer!

Fahrtwege von über 40 Minuten, Personenschlangen von bis zu zehn Minuten, überfüllte Schwimmbäder: Immer mehr Berliner beschweren sich über ein mangelndes Angebot der Berliner Bäder. Besonders Hallenbäder müssen aufgrund von Sanierungsarbeiten schließen oder haben nicht genug Personal für die Sommermonate. Ein Problem mit vielschichtigen Dimensionen.

Es war eine Nachricht, die insgeheim schockiert hat: Mehr als jeder dritte Fünftklässler aus Brandenburg kann nicht schwimmen. Im Berlin wird die Zahl ��hnlich aussehen. Die Berliner Bäder waren aufgrund der Corona-Pandemie lange geschlossen, viele Kinder haben nicht schwimmen gelernt. Allerdings sind sowohl Berlin als auch Brandenburg keine Wüstenlandschaften, die Region gilt ihren 3000 Seen als die gewässerreichste in Deutschland.

Von Krise zu Krise: Temperaturen sinken, Energiepreise steigen

Die Berliner Bäder mussten sich in den vergangenen Jahren von Krise zu Krise schleppen. Insbesondere die Hochphase der Pandemiejahre hat den größten kommunalen Bäderbetreiber Europas hart getroffen. Die Besucherzahlen schrumpften von über vier Millionen im Rekordjahr 2019 auf nur noch rund zwei Millionen Besucher in den Jahren 2020 und 2021 ein.

Gespräche mit mehreren leidenschaftlichen Schwimmern zeigen: Eine Nachfrage nach öffentlich zugänglichen Schwimm-Zeiten besteht. Auch nach den Pandemiejahren. Berliner nehmen die Bäder als Sport- und Naherholungsgebiete wahr. Leider wird jedoch die Nachfrage nicht vom Angebot gedeckt.

Mit Beginn des russischen Angriffskrieges stiegen zudem die Energiepreise. Die Wassertemperaturen wurden hingegen gesenkt, sämtliche Saunen geschlossen. Durch die hohe Inflation schauten immer mehr leidenschaftliche Schwimmer auf ihren Geldbeutel, statt im Bad ihre Bahnen zu ziehen.

In Deutschland können immer weniger Kinder schwimmen. Jens Büttner/dpa

Doch die Gründe der Unzufriedenheit mit dem Schwimm-Angebot in Berlin fällt nicht nur unter dem Aspekt der höheren Gewalt. In den Sommermonaten schließen fast alle Hallenbäder in der Stadt ihre Pforten. Neben Wartungsarbeiten ist der Hauptgrund für die sogenannte technische Schließzeit: Personalmangel. Die ungefähr 800 Mitarbeiter der Bäderbetriebe werden von Mai bis September in den zahlreichen Sommer- und Freibädern der Stadt benötigt. Hallenbäder und Sport-Schwimmer haben das Nachsehen.

Selbst in der Ukraine sind die Hallenbäder flexibler als in Deutschland?

Doch nicht nur in den Sommermonaten regt sich Empörung unter Berlinern. Beispiel Charlottenburg: Seit mehreren Jahren hat die „Neue Halle“ in der Krummen Straße geschlossen. Der bauliche Zustand des Hallenbades ist dermaßen marode, dass eine Komplettsanierung erfolgen muss; allerdings wohl nicht vor 2027. Sport-Schwimmer mussten – besonders in der kalten Jahreszeit - ins Stadtbad Wilmersdorf ausweichen. Den Bedarf an Hallenbädern konnten auch die Bäderbetriebe im Bezirk nicht mehr decken, Angebote für öffentliches Schwimmen wurden stark reduziert.

Ende Juni macht allerdings auch das etwas in die Jahre gekommene Bad am Heidelberger Platz die Pforten für Besucher vorübergehend dicht. Laut Homepage der Berliner Bäderbetriebe soll sich die technische Schließzeit im Stadtbad Wilmersdorf bis Anfang November hinziehen. „Selbst bei mir in der Heimat sind die Hallenbäder flexibler als hier“, sagt ein 16-jähriger ukrainischer Flüchtling im Wilmersdorfer Stadtbad. Immerhin: Das Sommerbad Wilmersdorf öffnete am Pfingstwochenende. Doch die nächste Enttäuschung folgt zugleich.

So finden im erst kürzlich modernisierten Bad noch weiterhin Baumaßnahmen statt. Zurzeit stehen den Besuchern lediglich Nichtschwimmerbecken zur Verfügung. Sport-Schwimmer aus Lankwitz, Charlottenburg und Grunewald schauen alle bedröppelt auf die derzeitige Lage im Westen der Stadt. Ähnlich ergeht es Schwimmern in Treptow, Hohenschönhausen und Reinickendorf. Auch sie müssen aufgrund von Schließungen der Hallenbäder in ihren Bezirken umplanen. Dabei nehmen Rentner und Jugendliche Wege von über 30 Minuten auf sich, um ein Schwimmbecken zu erreichen.

Wie löst Berlin das Schwimm-Problem?

Zudem werden Besucher mit langen Personenschlangen vor den Kassenhäuschen der Sommerbäder konfrontiert. Einerseits wächst im Sommer die Zahl der Gäste, andererseits schließen zahlreiche Hallenbäder. Mögliche Folgen: Verstärktes Konfliktpotential in und um die Schwimmbecken. Vergangenen Sommer bestimmten Gewaltausbrüche in den Sommerbädern über mehrere Wochen die Schlagzeilen in Berlin. Sogar die bayerische CSU sah sich einer Stellungnahme bezogen.

Sind Traglufthallen eine Lösung für Berlins Schwimmhallen Problem? Markus Wächter/Berliner Zeitung

Es gibt jedoch Lösungsvorschläge, das Problem unter Kontrolle zu bekommen: Zunächst braucht Berlin mehr Personal rund um die Schwimmbäder. Rettungsschwimmer, Kassenwarte, technisches Personal, Sicherheitskräfte. Mehr Personal würde den Besucherandrang entzerren, da Hallenbäder auch in den Sommermonaten wieder öffnen könnten.

Ein weiterer Vorschlag ist die Installation eine Traglufthalle für sanierungsbedürftige Schwimmhallen. Das Kombibad an der Seestraße im Wedding hat es 2019 vorgemacht. Ist die imposante Überdachung nicht auch eine Option für die Hallen in Charlottenburg und Hohenschönhausen? Die Rentner und Sport-Schwimmer würde es freuen.

