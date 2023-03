Berliner Bezirke starten Entdeckertage „Ab ins B!“ Ob Surfen in Lichtenberg, Kajakfahren in Köpenick oder Bier brauen in Marienfelde: Um den Tourismus außerhalb des S-Bahnrings zu fördern, startet Berlin ein ... dpa

Berlin -Ob Surfen in Lichtenberg, Kajakfahren in Köpenick oder Bier brauen in Marienfelde: Um den Tourismus außerhalb des S-Bahnrings zu fördern, startet Berlin ein zweiwöchiges Entdeckerprogramm „Ab ins B!“. Dabei werden mehr als 280 Veranstaltungen in neun verschiedenen Bezirken vom 25. März bis zum 10. April berlinweit angeboten, wie das Bezirksamt Spandau am Mittwoch mitteilte.