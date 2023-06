Zurück aus der Krise: Dieses Berliner Start-up ist wertvoller als je zuvor

Das Berliner Reise-Unternehmen Getyourguide gehörte lange Zeit zu den Aushängeschildern der hauptstädtischen Start-up-Szene. 2009 hatten es vier Studenten nach einer gemeinsamen Peking-Reise gegründet, bei der es sich als äußerst schwierig erwies, einen guten Reiseführer zu finden. Aus dieser Erfahrung entstand die Online-Plattform Getyourguide, über die Reisende gegen Provision weltweit Führungen, Eintrittskarten oder Kurse an den Zielorten buchen können.

Mit dieser Idee avancierte das Start-up rasch zum Senkrechtstarter und Liebling der Investoren. Mehr als 800 Millionen Euro hatte Getyourguide bis 2019 eingesammelt und gehörte zu den ersten Berliner Jungunternehmen mit Einhorn-Status, also einem Firmenwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Da kam Corona.

Die Pandemie hatte den Tourismus global zum Erliegen gebracht. Im Firmensitz an der Kopenhagener Straße in Prenzlauer Berg stürzte der Umsatz gegen null. Mitarbeitern wurden Firmenanteile als Ersatz für das Gehalt angeboten. Ende 2020 meldete das Unternehmen dann Entlassungen. Die Pleite wurde quasi täglich erwartet.

In dieser Woche meldete das Unternehmen indes, was derzeit nur wenigen Start-ups gelingt: Getyourguide konnte bei Investoren und Banken insgesamt 194 Millionen US-Dollar einsammeln, wurde dabei auf einen Firmenwert von zwei Milliarden US-Dollar taxiert und ist somit wertvoller als vor der Pandemie. „Wie haben eine Rosskur durchgemacht und kommen als deutlich besseres Unternehmen zurück“, sagt Firmenchef und Mitgründer Johannes Reck. Und belegt dies damit, dass das Buchungsvolumen im ersten Quartal dieses Jahres dem Vierfachen des Volumens von Anfang 2019 entspricht.

Der Markt für sogenannte Reiseerlebnisse gilt im globalen Tourismusgeschäft als der drittgrößte nach dem für Flüge und Hotelübernachtungen. Aktuell wird dieser weltweit auf 300 Milliarden US-Dollar geschätzt. Reck will Getyouguide in diesem Jahr erstmals in die Profitabilität führen. Die Zahl der Mitarbeiter bei Getyourguide liegt inzwischen übrigens wieder bei 800.