Bevor die Wärmepumpe kommt: Heizungsbauer sieht Berliner Öl- und Gasheizungen hamstern

In diesem Jahr schnell noch eine neue Öl- oder Gasheizung einbauen und der Wärmepumpe für 20 Jahre entkommen – geht das? Offenbar denken daran gerade viele Berliner, wie aktuelle Erfahrungen der Heizungsinstallateure zeigen.

„Momentan erleben wir eine Besonderheit“, sagt der Geschäftsführer der Firma Jänichen Versorgungstechnik in Berlin, Dirk Jänichen. Er ist Diplom-Ingenieur und Vorstandsmitglied der Innung SHK Berlin. Sein Unternehmen baue zwar Heizungen aller Art ein, aber gerade jetzt spüre man nicht nur die erhöhte Nachfrage nach Wärmepumpen, sondern auch nach neuen fossilen Heizungen. „Das ist gerade fast pari pari“, sagt er der Berliner Zeitung.

In den letzten Jahren seien in Berlin Ölheizungen immer weniger eingebaut und durch Gasheizungen ersetzt worden, erzählt Jänichen. Parallel werde durch die Energiekrise vermehrt die Wärmpumpe nachgefragt, die das Unternehmen bereits seit 20 Jahren einbaue. Dennoch gehe der Trend gleichzeitig auch wieder zu fossilen Brennstoffen.

Viele Menschen wollen sich laut dem Heizungsexperten jetzt noch mal eine Öl- oder Gasheizung einbauen lassen. „Das merken wir ganz extrem“, so Jänichen. Die Menschen seien durch den Gesetzentwurf hektisch und panisch: „Sie wollen sich mit dem Einbau einer neuen fossilen Heizung vor 2024 absichern.“

Noch schnell Öl- oder Gasheizung einbauen: Gehen die Haushalte bald leer aus?

Entscheide sich der Kunde für eine Wärmepumpe, so variiere der Preis bei Jänichen Versorgungstechnik zwischen 27.000 und 28.000 Euro inklusive Einbau. Damit wäre sie dreimal so teuer wie eine Gasheizung, so der Ingenieur. Diese koste in der Regel mit Einbau 9000 bis 10.000 Euro. Problematisch sei bei den fossilen Heizungen zwar nicht der Preis, aber die Lieferfähigkeit.

Die zahlreichen Anfragen für die fossilen Heizungen können laut Jänichen nicht mehr alle bedient werden. Wer sich ab Jahresmitte noch für eine Gas- oder Ölheizung entscheide, hätte keine Chance mehr, beliefert zu werden. „Die Anfrage hinsichtlich eines Öl- oder Gaskessels ist momentan so groß, da sind solche vorbestellten Mengen bei gleichzeitiger Verknappung Materialangebotes schwierig zu erfüllen“, teilt uns der Geschäftsführer mit.

Der Grund liege bei den Herstellern, die ihr fossiles Kontingent zugunsten der Wärmepumpe herunterfahren würden. „Sie haben jetzt sogar teilweise ganze Fertigungsstätten stillgelegt, sodass die fossilen Heizsysteme gar nicht mehr lieferbar sind“, sagt Jänichen. Die Kapazitäten für Öl- oder Gasheizungen seien bei den Herstellern nicht mehr vorhanden, weil ihr Fokus auf Wärmepumpen liege.

Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass mit der künftigen CO2-Bepreisung der Bundesregierung fossile Energie teurer werde – und damit auf langfristige Sicht auch die im Einkaufspreis günstigere Öl- oder Gasheizung. Seit Januar 2021 liegt der neue CO2-Preis zunächst bei 25 Euro pro Tonne. Danach werde er schrittweise auf bis zu 55 Euro im Jahr 2025 steigen, teilt die Bundesregierung mit. Für das Jahr 2026 soll dann eine Preisspanne von mindestens 55 und maximal 65 Euro gelten. Dennoch könne man bei manchen Gebäuden noch nicht auf die fossile Heizung verzichten, so der Ingenieur.

Heizungsexperte: Wo sich die Wärmepumpe allein nicht lohnt

„Es gibt Häuser, da rechnet sich die Wärmepumpe auch bei den derzeitigen Energiekosten sofort“, sagt Jänichen weiter. Es gebe aber auch Objekte, die man damit noch nicht ohne weiteres heizen könne. „Da ist leider die Verunsicherung in der Branche recht groß.“

Viele Häuser seien energetisch noch nicht saniert, vor allem der große Mietshausbestand in Berlin. „Hat man ein altes Gebäude, beispielsweise eine Stadtvilla, kann man schon von vornherein sagen, dass das schwierig wird.“ Eine Wärmepumpe allein reiche hier noch nicht aus. Deshalb schlägt Jänichen in solchen Fällen eine Hybridlösung, sprich Wärmepumpe kombiniert mit Gaskessel für kalte Außentemperaturen, vor.

Bei vielen Installateuren auf dem Markt mangle es bisher aber noch an Erfahrung und Sicherheit. Baue man die Wärmepumpe nicht optimal ein, könne der elektrische Heizstab zu oft zum Einsatz kommen. „Den will man eigentlich gar nicht verwenden, weil er eins zu eins den Strom in Wärme umwandelt“, sagt Jänichen. Wenn man für eine Wärmepumpe vergleichsweise aber das Dreifache ausgebe, sollte es sich irgendwann auch rechnen. „Das ist manchmal ein bisschen schwierig“, sagt der Heizungsexperte.

Mittelfristig könne man ein paar Fenster austauschen. Dennoch sei dies bis zur Jahreswende eigentlich nicht mehr machbar. „Sie haben die Handwerker gar nicht dafür.“ Der klassische deutsche Wärmepumpen-Markt werde sich zudem gravierend ändern, weil asiatische Marken dazustoßen würden.

Wärmepumpen-Boom: Herausforderungen der Heizungsbauer

„Eine Wärmepumpe ist keine Heizung im klassischen Sinn“, sagt Jänichen und erklärt weiter: „Da gibt es noch viel mehr Überraschungen.“ Die Hydraulik müsse passen und Fehler könne man nicht so einfach retuschieren. Hinzu komme, dass oftmals die Bedienungsanleitungen oder Schaltpläne der Hersteller nicht mit dem übereinstimmen, was man vor Ort vorfinde. „In der Industrie ist noch viel Verbesserungsbedarf“, stellt er fest.

Bei der Jänichen Versorgungstechnik in Berlin werden in der Regel drei Fachkräfte für die Installation einer Wärmepumpe benötigt. Es komme aber auf den Gerätetyp an. Bei der Split-Wärmepumpe müsse der Heizungsbauer selbst einen Kältekreis verlegen. Die Masse der Installateure könne diese Technik aber nicht bedienen: „Die wenigsten Handwerker haben einen Kälteschein, der wird aber für diese preisgünstigere und kleinere Gerätevariante benötigt“, so der Geschäftsführer. Deshalb setze sich die etwas teurere Monoblock-Wärmepumpe durch. Diese Technik sei einfacher zu bedienen, weil der Heizungsbauer lediglich einen Wasseranschluss an den Wohnungsblock legen müsse – ganz ohne Kälteschein.

So erneuerbar die Wärmepumpe auch ist, nach Angaben von Jänichen wird sie sich zu einem heiklen Thema entwickeln. Nicht zuletzt wegen der fehlenden Fachkräfte. „Mit der Macht und Wucht, die jetzt auf die Firmen einstürzt, wird es nicht machbar sein“, sagt der Heizungsexperte. „Selbst, wenn man einen guten Willen zeigt.“

