Der Freitag als letzter Tag der Arbeitswoche, der in Liedern besungen wird – das könnte bald Geschichte sein. Die Idee der 4-Tage-Woche mit reduzierten Arbeitsstunden bei gleichbleibendem Lohn wird in immer mehr Ländern, wie etwa Großbritannien und den USA, diskutiert. Jetzt will das Berliner Unternehmen Intraprenör auch in Deutschland ein Pilotprojekt starten. Dabei stützen sie sich auf moderne Arbeitsstrukturen und eine kürzlich erfasste Arbeitnehmer-Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung. Doch wie realistisch ist die Idee der 4-Tage-Woche in Zeiten von Inflation und Fachkräftemangel?

Das Projekt wird von den Unternehmensberatern Intraprenör geleitet und von IG Metall und der internationalen Organisation Four Day Week Global bei der Einführung und Förderung der Idee unterstützt. Dabei wird sich hauptsächlich auf die Erfolge berufen, die das Konzept in Großbritannien erreichte. Laut Four Day Week Global steigert die 4-Tage-Woche den Profit von Unternehmen um bis zu 36Prozent und reduziert Krankheit, Burnout und Kündigungsrate. Dadurch sei sie auch ohne Bedenken wirtschaftlich rentabel.

Diese Behauptung unterstützt nun auch eine deutsche Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung. Sozialwissenschaftler Dr. Eike Windscheid-Profeta und Yvonne Lott haben dazu über 7700 Arbeitnehmer zur 4-Tage-Woche in ganz Deutschland befragt. Das Ergebnis: Mehr als 85 Prozent befürworten die 4-Tage-Woche. Als Grund geben sie an, mehr Zeit für sich selbst, die Familie und die Gemeinschaft haben zu wollen. Doch 73 Prozent der Befragten sagen auch, dass sie nur bei gleichem Lohn weniger arbeiten würden. Skeptiker der 4-Tage-Woche geben zu 85 Prozent an, zu viel Spaß an der Arbeit zu haben und ihre Arbeitszeit deshalb nicht verkürzen zu wollen. Zweithäufigstes Argument gegen die 4-Tage-Woche ist, dass das Arbeitspensum in vier Tagen nicht zu schaffen sei.

Dieser Wahrnehmung widerspricht Carsten Meier vehement. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Intraprenör und leitet als solcher die anstehende Studie entscheidend mit. Er ist fest überzeugt, dass es vor allem um eine Umstrukturierung der Arbeitsverteilung gehen sollte. „Wir müssen generell ein Gespräch in Deutschland darüber beginnen: Wie machen wir Arbeit wieder attraktiver?“ Deutschland habe allerdings „großen Respekt vor Veränderung“ und es gäbe bereits jetzt viele Meinungen und Theorien zu dem Konzept der 4-Tage-Woche, allerdings wenige Daten. Die wolle Intraprenör jetzt endlich einholen.

Pilotprojekt: 100-80-100-Prinzip

Dafür startet nun ein Experiment mit über 50 Unternehmen im kommenden Jahr. Momentan können sich Firmen dafür anmelden, mindestens sechs Monate lang die 4-Tage-Woche auszuprobieren, speziell nach dem „100-80-100-Prinzip“, also 100 Prozent Leistung, 80 Prozent Zeit, 100 Prozent Lohn. Carsten Meier ist optimistisch, dass sich genug Teilnehmer finden werden. Es gebe bereits viele Anmeldungen, von Friseuren über IT bis hin zu Pflege und Handwerk. Viele der Unternehmen seien direkt aus Berlin, wo auch Intraprenör seinen Sitz hat, aber auch aus der ländlichen Gegend. Berlin habe eine „innovative und kreative Unternehmenskultur“, sagt Meier, „aber ich sehe auch viel Potenzial anderswo“.

Für Gewerkschaften ist die 4-Tage-Woche ein Thema, das spaltet. Die IG Metall, neben Verdi die größte deutsche Gewerkschaft mit Fokus auf Industriearbeitsstellen, spricht sich für das Konzept aus. Sie sitzt im Beirat des neuen Projektes, welches die Umsetzung einer 4-Tage-Woche in deutschen Unternehmen testen soll. Sophie Jänicke, Arbeitszeitexpertin und Ressortleiterin beim IG-Metall-Vorstand, sagt klar: „Unser Ziel ist: Eine 4-Tage-Woche soll der Entlastung der Beschäftigten dienen und nicht zu noch stärkerer Belastung führen – weder gesundheitlich noch finanziell.“ Für sie seien Arbeitgeber die treibende Kraft in der Umstellung. Erst durch ihren Einsatz könne genug Unterstützung in einem Unternehmen entstehen, sodass sich schließlich auch eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes lohne.

Für Norbert Reuter, Bereichsleiter der tariflichen Grundsatzabteilung von Verdi, ist das Thema jedoch komplizierter. Er sieht die 4-Tage-Woche als mögliche Gefahr. Denn selbst wenn der Lohn gleich bliebe und sich nur die Arbeitsstunden reduzieren, müssen besonders in Dienstleistungsbranchen dieselben Leistungen erbracht werden. Nur mit weniger Zeit für die Beschäftigten. Darin sehe er die Gefahr der Überarbeitung, so der Volkswirt. Stattdessen sollten andere, individuelle Lösungen angestrebt werden, unter anderem reduzierte tägliche Arbeitsstunden und höhere Löhne.

Grundsätzlich sei die 4-Tage-Woche aber kein neues Konzept und sei von Gewerkschaften schon immer verfolgt worden, um „den Folgen des anhaltenden Produktivitätsfortschritts begegnen zu können“. Der Fokus der Gewerkschaften hat sich aber in den letzten Jahren verschoben, sagt Reuter und nimmt einen immer mehr wachsenden Unterschied zwischen Billiglohnsektor und den Gutverdienern wahr, den Arbeitsmarkt nennt er „stark gespalten“.

Carsten Meier zumindest bleibt ein Fan der 4-Tage-Woche und sagt, dass die Produktivität nicht gelitten habe. Das käme aber natürlich auch auf die Branche an und könne Probleme wie den Fachkräftemangel keinesfalls lösen. Man müsse eben einfach mal in der Praxis erproben, welche Unternehmen sich eignen und welche nicht. Die Studie, welche 2024 anlaufen soll, werde dies endlich klären.