Top oder Flop? Berliner Start-up will mit Stoffwindeln den Weltmarkt aufmischen

500 Jahre – so lange braucht eine Einwegwindel zum Verrotten. Erschreckend? Ja, weil sie zudem auch noch für ungefähr acht Prozent des Restmülls in Deutschland verantwortlich ist. Zwei Berlinern stinkt das gewaltig – deshalb haben sie eine Lösung entwickelt.

„Wegwerfwindeln sind der schlimmste Müll, denn das ist pure Plastik“, sagt die Designerin, Luisa Kahlfeldt (32), der Berliner Zeitung. Die Kombination aus Plastik und Babykot ergebe ein kleines toxisches Paket, das jeden Tag aufs Neue von Eltern entsorgt werde. „Die erste Pampers, die in den Sechzigern auf den Markt kam, liegt heute noch auf irgendeiner Müllkippe“, sagt sie im Gespräch.

Gemeinsam mit ihrem Mitgründer Caspar Böhme (37) haben sie in den letzten vier Jahren mit Forschungsinstituten und Materialherstellern neue Lösungen für Baby und Umwelt entwickelt. Dafür gewannen sie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 und den Red Dot Design Award 2022. Ihre Innovation ist seit kurzem online erhältlich: die Sumo Windel.

Recycling: Zwei Berliner entwickeln eine nachhaltige Lösung

Die Berlinerin hat in London und der Schweiz Design studiert. Bereits während ihrer Masterarbeit im Jahr 2019 hat sie sich mit der Nachhaltigkeit von Stoffen beschäftigt. Böhme kennt sie schon seit dem Teenie-Alter. Auch ihn hat es nach dem Abitur erst mal ins Ausland, etwa zum Studium nach London und zum Arbeiten nach Los Angeles, verschlagen. Für das gemeinsame Projekt sind die beiden Freunde wieder in ihre Heimat gezogen: Berlin.

„Ich bin selbst keine Mama, habe mir aber damals die Frage gestellt, was mir als Mutter wichtig wäre“, erzählt Kahlfeldt. Die Antwort für sie: kein quietschbunter Artikel mit Polyester, sondern ein natürliches Produkt, das für Kind und Umwelt gut ist.

Die Distanz zum Elterndasein habe für ihr Start-up eher Vor- als Nachteile gehabt. „Wir als Nichteltern sind unsere eigene Zielgruppe“, sagt sie. Man müsse die Eltern schon vor der Geburt des Kindes für die Wichtigkeit nachhaltiger und hautfreundlicher Windeln begeistern. So habe sie Schritt für Schritt gemeinsam mit Böhme die wieder verwendbare Stoffwindel zu einem marktfähigen Produkt entwickelt. Produziert wird sie mittlerweile in Serbien.



Aber warum „Sumo“? Beim Ausprobieren des ersten Prototyps der Windel erinnerte der Look offenbar viele Eltern an kleine Sumos. „Der Name zaubert allen Menschen ein Lächeln auf die Lippen“, teilt uns Böhme mit.

Babykosmetik ja, Naturmaterialien nein: „Das ist paradox“

Kahlfeldt kann ihrerseits nicht verstehen, wie die Menschen bei Babykosmetik immens auf Materialität, Ästhetik und Nachhaltigkeit achten, bei der Windel aber nicht auf ausgewählte Naturmaterialien setzen würden. „Das ist paradox“, sagt sie.



Bei dem Produkt, das am engsten am Babykörper anliege, könne die Achtsamkeit nicht einfach aufhören. „Sie kaufen die teuersten Babystrampler, wollen das Beste für ihr Kind: Das sollte bei der Windel beginnen.“

Stolz präsentieren die Gründer ihr nachhaltiges und hautfreundliches Produkt. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Konkurrenz am Markt: Was kann die Sumo-Windel besser?

Dennoch gibt es derzeit schon zahlreiche Stoffwindel-Anbieter auf dem Markt. Warum also Sumo kaufen? „Sumo entspricht dem Zeitgeist einer neuen Generation von Eltern und einem bewussteren Lebensstil“, sagt Böhme.

Ihre Marke verarbeite hauptsächlich Materialien aus Naturfaser, weshalb die Windeln atmungsaktiv und hautfreundlich seien. Anders als andere Stoffwindeln seien sie außerdem durch ihr geringes Volumen sehr sportlich – „Babys lieben es, sich darin zu bewegen“, sagt der Gründer.

„Viele Eltern landen nicht aus ökologischen Gründen bei der Stoffwindel, sondern weil ihre Babys Hautausschlag von Wegwerfwindeln bekommen“, sagt Kahlfeldt. Zwei Drittel aller gewickelten Kinder leiden mindestens einmal an einer Windeldermatitis, heißt es auf dem Spezialisten-Portal Leading Medicine Guide. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Haut im Windelbereich.

Der Kern einer klassischen Einwegwindel, bestehend aus superabsorbierenden Polymeren, sauge zwar den Urin gut auf, erklärt die Designerin, aber auch die Feuchtigkeit der Haut. Damit sei die Wegwerfwindel weniger atmungsaktiv und trockne die Haut aus.

Auch bei dem plötzlichen Umstieg von Einweg auf Stoff könne es zu Hautirritationen beim Baby kommen. Trotz der hohen Saugleistung der waschbaren Einlagen sei die Stoffwindel verglichen mit Wegwerfwindeln feuchter. Mit der Zeit, so Kahlfeldt, würde sich die Haut aber daran gewöhnen. Zudem habe die etwas nassere Stoffwindel einen positiven Lerneffekt: Die Umgewöhnung von der Windel zum Töpfchen erfolge rascher.

Mit Saugeinlagen, Außenwindel und Zellulose-Papier sind die Eltern für drei bis vier Jahre gewappnet. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Kosten: Wer gewinnt beim Preis?

Laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz braucht ein Neugeborenes sechs bis acht Windeln am Tag – in der gesamten Wickelphase kommt man demnach auf rund 5000 Windeln pro Kind. Rechnet man für eine Pampers mit einem Preis von 25 Cent, erhält man 1250 Euro pro Kind. Kann die Stoffwindel da mithalten?

Bei komme man selbst mit dem größten Paket auf einen besseren Preis, erklärt Böhme. Das All-in-Set kostet 689 Euro und beinhaltet zwölf wasserfeste Außenwindeln in verschiedenen Größen, 25 Saugeinlagen, sechs Rollen aus Zellulose und einen Tragebeutel. Das Set reiche aus, um das Kind drei Jahre lang zu wickeln, sagt der Gründer. Ob sich für die neue Windel bei dem Preis trotzdem viele Käufer finden?



Auch jüngere Geschwister können davon noch profitieren, entgegnet der Mitgründer. Die Stoffwindeln würden nicht im Müll landen, sondern auch secondhand noch ihren Dienst leisten. „Man kann die Sumo-Windeln auch noch weiterverkaufen, nachdem das eigene Kind alleine auf Toilette gehen kann“, erzählt er.

Emanzipation: Zurück in die Zeit, wo Wickeltücher ausgekocht werden mussten?

Trotz ihrer Kritik feierte die erste Einwegwindel in den 1960er-Jahren einen großen Erfolg. Für die Frauen bedeutete sie besonders eins: Erleichterung. Das stundenlange Ausspülen und Auskochen der Wickeltücher hatte mit der Wegwerfwindel sein Ende gefunden. Gehen wir mit den Stoffwindeln emanzipatorisch jetzt wieder einen Schritt zurück?

„Nein, wir gehen einen ganz anderen Weg“, sagt die Sumo-Gründerin Kahlfeldt. Das Start-up wolle Teil der Veränderung sein und nicht in Zeiten zurück, in denen das Wickeln alleinige Aufgabe der Frau war. Laut Böhme möchten sie Alltagsrituale aufwerten und damit die Zeit für die Babypflege wertschätzen. „Diese Wertschätzung sehe ich nicht als Rückschritt, sondern als wichtigen Fortschritt.“



