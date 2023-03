Berliner Verkehrsbetriebe nicht von Warnstreik betroffen Tramlinien, U-Bahnen und Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fahren am kommenden Montag trotz des bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor ohne Einsc... dpa

ARCHIV - Straßenbahnverkehr an der Haltestelle Friedrichstraße. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Tramlinien, U-Bahnen und Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fahren am kommenden Montag trotz des bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor ohne Einschränkungen. Die BVG werde nicht bestreikt, da ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über einen gültigen Tarifvertrag verfügten, teilte das Verkehrsunternehmen am Donnerstag mit. Pendlern steht damit eine Alternative zum voraussichtlich stillstehenden Regional- und S-Bahnverkehr in der Hauptstadt zur Verfügung.