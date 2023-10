Bernie Sanders in Berlin: So will er die Wiederwahl von Donald Trump verhindern

Bernie Sanders, die Ikone der amerikanischen Linken, bezieht immer und überall politische Position. In Berlin stellte er am Donnerstagabend im Haus der Kulturen der Welt sein neues Buch „Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein“ vor.

Gleich sein erstes Statement widmete er dem Krieg in Israel und Palästina. Er verurteile den Angriff der Hamas in aller Deutlichkeit. Dieser werde dazu führen, dass viele tausend Israelis und Palästinenser ihr Leben verlieren würden. Auf dem Kurznachrichtendienst X hatte Sanders am Mittwoch eine ausführliche Stellungnahme verbreitet. Darin heißt es: „Langfristig ist dieser Anschlag ein schwerer Rückschlag für jede Hoffnung auf Frieden und Versöhnung in der Region – und auf Gerechtigkeit für das palästinensische Volk.“ Der Terrorismus der Hamas werde die Extremisten auf beiden Seiten ermutigen und den Kreislauf der Gewalt fortsetzen.

Bernie Sanders: Saskia Esken wirft ihm Relativierung des Hamas-Terrors vor

Sanders betonte seine Haltung, denn am Vorabend hatte die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, sich von ihm distanziert und die Teilnahme an einem Empfang am Rande der Buchvorstellung abgesagt. „Er hätte die Chance gehabt, seine früheren Relativierungen aufzugeben und sich klar an die Seite Israels und gegen den Terror der Hamas und anderer zu stellen. Doch das tut er nicht. (...) Ich sage ab“, hatte Esken auf der Online-Plattform Bluesky Social erklärt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bernie Sanders ist optimistisch, dass ein Wahlsieg von Donald Trump verhindert werden kann. dpa

Warum er das Buch geschrieben habe? Weil wieder „über die Wahrheit“ gesprochen werden müsse, sagte Sanders. Politiker und Medien in Amerika schwiegen von der enorm angewachsenen sozialen Ungleichheit im Land. „Es ist die offensichtliche Realität, dass sich die USA rapide in eine Gesellschaft entwickeln, die von Oligarchen beherrscht wird“, sagte Sanders. So habe sich seit der Corona-Krise das reichste ein Prozent der Gesellschaft zwei Drittel des geschaffenen Reichtums angeeignet – in Summe 26 Billionen US-Dollar. Drei Menschen besäßen in den Vereinigten Staaten mehr Vermögen als die Hälfte der amerikanischen Gesellschaft. Hingegen betrage der Durchschnittslohn der Amerikaner preisbereinigt weniger als vor 50 Jahren. Doch in der Öffentlichkeit werde über diese enorme Ungleichheit kaum gesprochen.

Aus dieser Situation konnte bislang vor allem die politische Rechte Kapital schlagen. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung nannte Sanders die Gründe, warum Donald Trump hohe Zustimmungswerte in der Arbeiterklasse erzielt. „Die Einkommen von Millionen Amerikanern halten nicht mit der hohen Inflation Schritt. Sie können sich keine Gesundheitsversorgung und keine Ausbildung für ihre Kinder leisten, und auch das Wohnen wird zunehmend unbezahlbar“, erklärte Sanders.

Bis in die 70er-Jahre sei die Demokratische Partei als die Stimme der Arbeiterklasse wahrgenommen worden. Doch das habe sich geändert: „Die Demokraten sind nicht stark genug, sich gegen die Reichen und Mächtigen aufzulehnen.“ Aus dieser Situation habe die politische Rechte Profit schlagen können, indem sie falsche Antworten auf die soziale Frage formuliere: „Trump und seine Freunde erklären, die Interessen der Arbeiter zu vertreten. Doch sie machen in alter demagogischer Manier Migranten, Muslime, Homosexuelle oder andere Minderheiten für die soziale Schieflage verantwortlich“, sagte Sanders im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Politiker müssen die Ungleichheit in Amerika thematisieren, meint Bernie Sanders. dpa

Sanders: Es ist gut, dass der amerikanische Präsident Biden Streiks unterstützt

Streiks und Sozialproteste sind für Sanders wichtige Ansätze, um progressive Politik zu entfalten. Jetzt ist der mittlerweile 82-Jährige in seinem Element. Auf der Bühne erhebt er sich und referiert im Stehen weiter. „Ich glaube, die Dinge ändern sich gerade“, sagte er. Die Arbeiter in der Automobil-Gewerkschaft UAW haben einen der größten Streiks in der Geschichte der USA ausgerufen.

Präsident Joe Biden hatte sich medienwirksam in eine Streikpostenkette eingereiht. „Damit fängt die Demokratische Partei an, den Arbeitern im Land zu zeigen, dass sie einen Präsidenten haben, der ihre Interessen vertritt“, sagt Sanders. Der Streik sei sehr populär, fast 75 Prozent der Amerikaner unterstützen den Ausstand in der Automobilindustrie in Umfragen. „Denn die UAW repräsentiert die Interessen aller Amerikaner.“ Die Gewerkschafter thematisierten richtigerweise die Gier der Unternehmer. Der Chef von General Motors verdiene zum Beispiel 29 Millionen US-Dollar im Jahr. Sozialistische und linke Parteien auf der ganzen Welt müssten thematisieren, dass es nur sehr wenig Menschen an der Spitze der Gesellschaft gebe, die unglaublich reich und mächtig sind - und denen es noch nie so gut gehe wie heutzutage.

Noch einmal als Präsidentschaftskandidat der USA antreten will Sanders nicht. Er unterstützt Joe Biden, damit dieser die aussichtsreichsten Chancen hat, Trump zu schlagen – „den gefährlichsten Präsidenten in der Geschichte Amerikas“, wie Sanders ihn in seinem Buch beschreibt. Fortschrittliche Kräfte sollten sich in der Demokratischen Partei dafür einsetzen, dass sie die Arbeiterklasse unterstütze, fordert er. Und er ist optimistisch, da es viele junge Menschen in den USA gebe, die sich engagieren wollen.

Wie könne die Wiederwahl von Trump bei den nächsten Präsidentschaftswahlen verhindert werden, wollte die Berliner Zeitung von Sanders wissen: „Wir arbeiten sehr hart daran“, gibt er selbstbewusst zu verstehen. Der Abend endet im langen Applaus.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de