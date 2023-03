Bezirke wollen mit Entdeckerprogramm mehr Touristen anlocken Berlin hat auch außerhalb des S-Bahn-Rings touristisch einiges zu bieten. Mit einer nun startenden zweiwöchigen Kampagne sollen die Angebote dort bei Tourist... dpa

PRODUKTION - Eine vom Architekten Hugo Häring entworfene denkmalgeschützte Wohnanlage in der Siemensstadt. Monika Skolimowska/dpa

Berlin -Ob ein Besuch im Alliierten Museum, Surfen in Lichtenberg oder Kajakfahren in Köpenick: Um den Tourismus außerhalb des S-Bahnrings zu fördern, startet Berlin das zweiwöchige Entdeckerprogramm „Ab ins B!“. Mehr als 280 Veranstaltungen werden in neun verschiedenen Bezirken vom 25. März bis zum 10. April berlinweit angeboten, teilte das Bezirksamt Spandau am Mittwoch mit.