Biden: Scharfe Töne gegen China, Deutschland nervös

US-Präsident Joe Biden will im Fall eines Angriffs Chinas gegen Taiwan US-Truppen in den Kampf gegen China schicken. Biden machte diese in dieser Deutlichkeit noch nie geäußerten Pläne in einem Interview öffentlich, das er „60 Minutes“ gab, einem Format des US-Senders CBS. Auf die Frage des Interviewers, ob die US-Streitkräfte Taiwan verteidigen würden, antwortete Biden: „Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie dagewesenen Angriff käme.“ Die Nachfrage des Interviewers, ob es also anders als in der Ukraine zu einem direkten Einsatz von US-Verbänden käme, sagte Biden: „Ja.“ Zuvor hatte Biden zwar gesagt, die „Ein-China-Politik“ der USA sei weiter gültig. Man werde Taiwan nicht drängen, die Unabhängigkeit anzustreben. Ob sich Taiwan allerdings vom Festland lösen wolle, sei allein eine Sache der taiwanesischen Bevölkerung. Ein Sprecher des Außenministeriums meldete sich noch vor der Ausstrahlung des Interviews mit der Anmerkung, es habe sich seit den jüngsten Aussagen Bidens in Japan nichts an der Position der US-Regierung geändert. Biden hatte sich im Mai dieses Jahres während eines Besuchs in Japan ähnlich geäußert. Damals sagte er, die USA hätten „die Verpflichtung“, Taiwan im Angriffsfall beizustehen. Später betonte er, die US-Politik der „strategischen Zweideutigkeit“ im Umgang mit China und Taiwan habe sich nicht geändert. Die Zweideutigkeit der Aussagen Bidens hat allerdings insofern eine neue Qualität, als es bisher üblich war, dass die US-Regierung keine Aussagen zu ihrem militärischen Verhalten im Fall eines Kriegs um Taiwan tätigte. Biden hat durch das neue Interview seine Japan-Position bestätigt und klargemacht, dass die US-Regierung direkt militärisch intervenieren würde, sollte es um Taiwan zu militärischen Auseinandersetzungen kommen.

Man will keine Eskalation - dennoch verschlechtern sich die Beziehungen

Die Bemerkungen seien eine „schwere Verletzung“ der Verpflichtung der USA, „die Unabhängigkeit Taiwans nicht zu unterstützen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Mao Ning, am Montag vor Journalisten. Mao sprach von einem „ernstlich falschen Signal an die taiwanischen separatistischen Unabhängigkeitskräfte“. Peking wolle „größte Anstrengungen“ unternehmen, um nach dem „Ziel einer friedlichen Wiedervereinigung“ mit Taiwan zu streben. China werde aber „niemals Aktivitäten tolerieren, die auf eine Spaltung des Landes abzielen“, und behalte sich vor, „alle nötigen Maßnahmen“ zu ergreifen. Diese Reaktion kann als verhalten bezeichnet werden: Für Peking steht die Option im Raum, dass die Biden-Aussagen eine ernste Warnung sind, gerade weil im Kontext mit einer scheinbaren Relativierung ein Kriegseintritt der Amerikaner als Option gesehen werden muss. Dies ist nicht im Interesse Chinas. Die Chinesen bemühen sich aktuell, die Probleme im bilateralen Verhältnis zu beheben. Erst vor wenigen Tagen hatte Biden ein Dekret unterschrieben, aufgrund dessen chinesische Investitionen in US-Technologieunternehmen stark reguliert werden können. Die staatliche chinesische Zeitung China Daily berichtet über einen Besuch des chinesischen Botschafters in den USA, Qin Gang, im Mittleren Westen der USA: Er traf sich dort mit landwirtschaftlichen Unternehmen und versicherte den Bauern, dass Peking an einer engen Partnerschaft mit den USA im Lebensmittel- und Ernährungsbereich interessiert sei. Das Angebot der Zusammenarbeit kommt zu einem Zeitpunkt, da sich die Beziehungen zwischen Peking und Washington fortlaufend verschlechtern. Vergangene Woche machte ein Ausschuss des US-Senats den Weg für eine Abstimmung über Militärhilfen in Milliardenhöhe für Taiwan und eine weitere Formalisierung der Beziehungen zwischen USA und Taiwan frei. Biden sagte in dem Interview mit CBS am Sonntag zudem, er habe den chinesischen Präsidenten Xi Jinping davor gewarnt, Russland bei dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Er habe Xi gesagt, dies hätte die Rücknahme ausländischer Investitionen aus China zur Folge.

Für China ist ein intaktes Verhältnis zu den USA auch im Hinblick auf Europa von Bedeutung: Denn die Europäer sind gerade dabei, ihre Strategie gegenüber China zu ändern. Während aktuell noch deutsche Direktinvestitionen nach China sprudeln, will die Bunderegierung einen neuen Kurs einschlagen. So ist im Koalitionsabkommen erstmals Taiwan ausdrücklich erwähnt. Die konkreten Folgen einer veränderten China-Politik sind derzeit in Hamburg zu beobachten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den Einstieg der chinesischen Reederei Cosco bei der Betreibergesellschaft des Containerterminals Tollerort im Hamburger Hafen verhindern. Die Chinesen wollen mit 35 Prozent einsteigen. Habeck ist gegen die Pläne des Hafenbetreibers HHLA. Habeck sagte Reuters, er „tendiere in die Richtung, dass wir das nicht erlauben“. Der Containerhafen Tollerort sei zwar nur kleiner Teil des Hafens, aber China könnte Einfluss auf den Handel nehmen. Habeck sagte, er finde „insgesamt, dass wir kritischer gegenüber chinesischen Investments in Europa sein sollten“. (mit AFP)