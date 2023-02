Bier aus Berlin und Brandenburg war 2022 wieder gefragter Brauereien aus Berlin und Brandenburg haben 2022 mehr Bier abgesetzt als noch im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, wu... dpa

Berlin -Brauereien aus Berlin und Brandenburg haben 2022 mehr Bier abgesetzt als noch im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, wurden im In- und Ausland insgesamt rund 371 Millionen Liter Bier aus den beiden Bundesländern verkauft. Das sind etwa 4,3 Prozent mehr als 2021. Die Menge an Bier, die Brauereien aus Berlin und Brandenburg allein in Deutschland verkauften, stieg den Zahlen zufolge leicht um 0,2 Prozent.