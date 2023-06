40.000 Immobilien weniger? Warum das Schrumpfen der Kirche auch Chancen bietet

Buchhandlung in der ehemaligen Dominikanerkirche im niederländischen Maastricht, Foto vom 28.02.2020. Die Buchhandlung befindet sich in der ältesten gotischen Kirche der Niederlande von 1294. Seit über 200 Jahren wird sie nicht mehr als Kirche genutzt.

Buchhandlung in der ehemaligen Dominikanerkirche im niederländischen Maastricht, Foto vom 28.02.2020. Die Buchhandlung befindet sich in der ältesten gotischen Kirche der Niederlande von 1294. Seit über 200 Jahren wird sie nicht mehr als Kirche genutzt. Heike Lyding/imago

Kürzlich haben die zwei großen Kirchen in Deutschland, formiert als Evangelische Kirche Deutschland (EKD) und als katholischer Verband der Diözesen Deutschlands (VDD), auf 15 Seiten Positionspapier das niedergeschrieben, was viele in eben diesen beiden Kirchen wohl nicht wahrhaben wollen. Im Kern des Papiers geht es darum, dass in den kommenden 40 Jahren rund ein Drittel der kirchlichen Immobilien aufgegeben werden müssten, immerhin cirka 40.000 Objekte.

Die Ursache für diese erzwungenen Schrumpfungsmaßnahmen ist klar: Die Kirche verliert massiv an Mitgliedern. Die EKD alleine hat im Jahr 2022 mit rund 380.000 ausgetretenen Mitgliedern einen neuen Rekord erreicht. Ich bin 22 Jahre alt, seit Geburt in meiner Kirchengemeinde sozialisiert und bis heute als Ehrenamtlicher engagiert, darunter auch in zahlreichen Gremien, und genau deshalb kritisiere ich leidenschaftlich gerne. Damit bin ich nicht alleine: Viele meiner Bekannten und Freunde wünschen sich mit mir Neuerungen und das Lösen von alten Gedankenmodellen.

Aber von vorne: Die EKD ist ein riesiger Verwaltungsapparat. Sie ist der Zusammenschluss von 20 selbstständigen Landeskirchen, die sich oft, aber nicht immer, an den Grenzen der Bundesländer orientieren. So auch die EKBO, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Diese ist wiederum in sogenannte Sprengel aufgeteilt. Um bei meinem Beispiel zu bleiben, geht es um den Sprengel Berlin. Damit ist das Ende aber noch nicht erreicht. Weiter geht es in den Kirchenkreisen, die sich in Berlin meistens an den Bezirken orientieren, in ländlicheren Regionen an Landkreisen.

Und erst auf Ebene der Kirchenkreise wird dann noch mal in die einzelnen Gemeinden unterteilt. Und da sind wir nun: im Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf, in einer Gemeinde im Süden der Stadt. Von diesen gibt es in unserem Bezirk im Übrigen 18 an der Zahl. Die Organisation und Struktur der Kirche ist, wie hätte es anders sein können, keine allzu junge Idee. Insbesondere die einzelnen Gemeinden hatten zu Beginn des 20. Jahrhunderts andere Maßstäbe zum Rechnen.

Als sich meine Gemeinde formiert hat, hatte sie rund 35.000 Mitglieder. Es wurde groß geplant, eine Kirche mit knapp 700 Sitzplätzen erbaut, nach dem Krieg wiederaufgebaut und dank Denkmalschutz in dieser Optik behalten. Doch seitdem hat sich (Gott sei Dank) einiges verändert. Auch die Größe der Gemeinde hat sich auf rund ein Zehntel subtrahiert. Von der Zahl der sonntäglichen Gottesdienst-Besucher ganz zu schweigen.

Damit geht es meiner Gemeinde ja nicht alleine so, es sind nahezu alle Gemeinden in Berlin, wenn nicht sogar in Deutschland davon betroffen. Dennoch wird sich fast wie versteinert an der Struktur und den Gemeinden festgehalten. Auch wenn diese schon länger nicht mehr als sinnhaft erscheinen. Ich bin überzeugt, diese Struktur muss neu erdacht werden. Der Luxus, dass jeder Kiez seine eigene Gemeinde mit (mal mehr, mal weniger) prächtigem Sakralbau hat, scheint mir nicht mehr zeitgemäß.

Neugedachte Konzepte für Kirchengebäude

Die Kirche sollte Konsequenzen aus ihrem Schrumpfen ziehen. Und ich bin überzeugt, dass diese nicht zwangsläufig schlecht für sie ausfallen müssen, wenn man einmal von Melancholie wegen aufgegebener Immobilien absieht. In meiner Nachbarschaft haben erst vor wenigen Wochen zwei Gemeinden ihre Fusion gefeiert, nun ist es eine Gemeinde mit zwei Kirchen. Vermutlich wird der Schritt zur Aufgabe von Kirchengebäuden auch noch eine lange Überwindungsphase brauchen.

Ballettprobe für eine „Schneewittchen“-Aufführung des französischen Choreografen Angelin Preljocaj in der Berliner Kirche St. Johannes Evangelist am 13.03.2009. Die sieben Zwerge des Staatsballetts proben an der Bergwerkswand, die mitten in der Kirche errichtet wurde. imago

Schade eigentlich, denn Kirchen sind wahnsinnig tolle Gebäude für vielfältigste Zwecke. Ein Beispiel dafür ist die start.bahn in Neukölln. Mit neu gedachten Konzepten wird dort das Segensbüro betrieben, die alte Kirche wurde aufwendig erneuert und kann jetzt für unterschiedlichste Aktionen einen Raum bieten. Auch Refo Moabit ist ein Beispiel einer gelungenen Reformation, im wahrsten Sinne des Wortes.

Auch wenn die Kirche zunehmend sparen muss, mit einem Betrieb in der freien Wirtschaft kann sie nicht verglichen werden. Denn wäre sie ein solcher, würden die Einsparungen und das Denken sehr viel strenger und effizienter betrieben. Aber statt zu schauen, was in welchem Bezirk, oder auch nur Kiez, verbessert werden kann, will man bloß niemanden in Gottes Namen verärgern. Denn man klammert sich an jedes Mitglied.

Man soll mich nicht missverstehen. Kirche soll und muss eine offene Tür bieten, für jeden, der kommen will, ob aktiv oder passiv, ob jung oder alt. Gleichzeitig fehlen, zumindest mir, oft klare Ansagen, wie was geht und was vielleicht einfach keinen Sinn hat. Und eine gesunde Setzung von Prioritäten. Ich würde mir anstatt des x-ten Seniorenangebots (die interessanterweise alle mit der Endung „-Café“ abgeschlossen werden) mal mehr junge Angebote wünschen.

Denn die Jugend, das erlebe ich jede Woche in den Gemeinden, in denen ich aktiv bin, hat Lust auf Aktionen, aber auch wahr- und ernst genommen zu werden. Und das kann einfach nicht jede Gemeinde personell oder wegen anderer fehlender Ressourcen stemmen. Schon seit mehr als zehn Jahren organisieren sich deshalb bei mir im Kirchenkreis eine Handvoll Gemeinden in der Jugendarbeit zusammen. Das Ergebnis: aufregende Fahrten mit 250 Jugendlichen aus Wilmersdorf, der rege Austausch zwischen den Kiezen und besonders enge und starke Freundschaften.

Im Gegenzug braucht es weniger Ressourcen, auch daran wird man Interesse haben. Was also sollte das mittelfristige Ziel sein? Vor allem sollte man es schaffen loszulassen. Was auch bei ins Alter gekommene Beziehungen betrifft, so ist es auch beim Verhältnis der Kirche zu ihren seit Jahrzehnten (wenn nicht länger) bestehenden Strukturen und Gedanken notwendig.

Natürlich wird das auch mal ungemütlich und es wird auch Menschen geben, die völlig zu Recht etwas nicht gut finden. Aber das Interesse der Kirche als Institution sollte doch sein, Menschen auch in Zukunft einen Anlaufpunkt zu bieten. Vielleicht eben nicht mehr an jeder zweiten Ecke mit eigener Küsterin, aber dafür gestärkt an attraktiven Standorten, mit wichtigen Angeboten. Für Jung und Alt.

Malte Unger studiert Journalismus und Unternehmenskommunikation in Berlin und produziert seit 2020 mit seiner Firma Filme für Kirchen und Kulturstätten. Außerdem arbeitet er in der Redaktion eines Nachrichtensenders.

