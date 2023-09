Preissteigerung oder Tierschutz? Laut einem Bericht der Financial Times (FT) könnten EU-Pläne zur Einführung von Vorschriften zur Verbesserung des Tierschutzes in der Landwirtschaft gestoppt werden. Der amerikanische Nachrichtendienst stützt sich dabei auf Aussagen hochrangiger Beamter der Europäischen Union. Begründet wird diese Erwägung mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen.

Die Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Nahrungsmittelinflation seien zu groß. Denn eigentlich hatte die Europäische Kommission versprochen zu handeln, beispielsweise die Verwendung von Käfigen für Nutztiere zu stoppen. Auch das Töten von Eintagsküken sowie den Verkauf und die Produktion von Pelzen wollte die EU verbieten.

Die EU steckt in einem Dilemma: Preissteigerungen oder Tierwohl?

Nachdem die Lebensmittelpreise im vergangenen Jahr aufgrund des Ukraine-Krieges stark gestiegen sind, werden diese Pläne jetzt infrage gestellt. Drei EU-Beamte berichteten gegenüber der Financial Times, dass die Vorschläge vorerst vollständig fallen gelassen worden seien. Ein Gesetz, das eine umweltfreundlichere Produktion von Lebensmitteln in der EU fördern sollte, soll ebenfalls gestoppt werden.

Einer der Beamten widerspricht diesen Aussagen: Die Verschärfung des Tierschutzgesetzes soll lediglich geprüft werden. Es ist also möglich, dass die Maßnahmen in einer abgeschwächten Form trotzdem umgesetzt werden. Dennoch sagte der Direktor für Europapolitik bei Four Paws, Joe Moran, gegenüber der FT: „Einige in der Kommission machen sich Sorgen um die Kosten.“

Inflation in Europa: Eier könnten bald 60 Cent teurer werden

Die Änderungen des Tierschutzgesetzes gehören zu den wenigen verbleibenden Teilen des sogenannten Green Deals der EU, der 2019 ausgearbeitet wurde. Die Wirtschaftsstruktur der Union soll dadurch nachhaltiger werden. Konservative Politiker wehren sich jedoch gegen diese Umstellung. Der FT liegt ein Entwurf der Kommission zu den Tierschutzvorschlägen vor, laut dem die Kosten für die Landwirte im Durchschnitt um etwa 15 Prozent steigen könnten.

Die Konsequenz: Höhere Verbraucherpreise und ein Anstieg der Importe. Zwölf Eier könnten um bis zu 60 Cent teurer werden, wenn das Verbot, männliche Küken zu töten, tatsächlich verabschiedet wird. Eine Vergrößerung der Unterbringungsfläche für Masthühner würde dem Entwurf zufolge eine zusätzliche Belastung von 12 Cent bedeuten. In wenigen Tagen wird Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ihre jährliche Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament halten. Eine Stellungnahme zu den umweltpolitischen Fortschritten der Union wird erwartet.

Die Abschaffung der Änderung: Eine undemokratische Entscheidung

Der Generalsekretär der EU-Bauernvereinigung Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, geht weiterhin von einer Umsetzung des Tierschutzgesetzes aus. Solange die finanzielle Unterstützung für die Umsetzung erhalten bleibt und importiertes Fleisch denselben Standards unterliegt, geht Pesonen davon aus, dass viele Änderungen umgesetzt werden können. Trotzdem sollte Brüssel keine Maßnahmen ergreifen, die den ländlichen Gebieten schaden. Anstatt der Strafen sollten konkrete Lösungen erarbeitet werden, schlägt Pesonen vor.

Eine Anpassung der Importvorschriften würde zudem den Handel mit Brasilien, der Ukraine und Thailand enorm erschweren. Der Handelskommissar der EU, Valdis Dombrovskis, spricht sich deswegen gegen härtere Tierschutzmaßnahmen aus. Das Versprechen der EU, sich mehr für den Tierschutz einzusetzen, ist allerdings das Ergebnis der „End the Cage Age“-Petition, die im Jahr 2019 von 1,4 Millionen Menschen unterzeichnet wurde.

Eine weitere Petition, die für ein Verbot von Pelztierhaltung kämpft, fand 1,5 Millionen Unterstützer. Eine Abschaffung der Gesetzänderung könnte laut dem Direktor für Europapolitik bei Four Paws, Joe Moran, ein falsches Zeichen senden: „Tierschutz ist der letzte Tropfen, der den Green Deal zunichtemacht. Es muss bleiben“, sagte er. „Wenn dies nicht geschieht, würde die Kommission eine der größten demokratischen Forderungen ihrer Geschichte ignorieren.“

