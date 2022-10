Billigflieger lassen deutschen Markt links liegen Das Flugangebot in Deutschland erholt sich langsamer als im übrigen Europa. Mehrere Airlines setzen ihre Flugzeuge auch in den kommenden Monaten lieber auf a... dpa

Eine Maschine von Ryanair landet auf dem Konrad-Adenauer-Flughafen Köln-Bonn.

Berlin/Frankfurt -Die europäischen Billigflieger lassen den deutschen Markt auch im kommenden Winterflugplan links liegen. Ryanair, Easyjet und andere Direktflug-Gesellschaften bieten in den kommenden fünf Monaten an deutschen Flughäfen nur rund 57 Prozent ihres Vorkrisenniveaus an, wie aus einer veröffentlichten Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hervorgeht.