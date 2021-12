Ein bisschen fühlt man sich durchaus an die Zeit vor 25 Jahren erinnert. Damals war die Nation im Sog der T-Aktie kollektiv dem Börsenfieber verfallen, während Internet-Firmen der New Economy grenzenloses Wachstum versprachen. Wer konnte, war dabei. Plötzlich Aktionär. Verfügten 1997 nicht einmal neun Prozent der Bundesbürger über ein privates Aktiendepot, so hatte vier Jahre später bereits jeder fünfte Geld in Aktien investiert. Doch dann folgte der Absturz. Die Dotcom-Blase platzte und schockierte den deutschen Kleinanleger nachhaltig. Viele verkauften den verbliebenen Rest und ließen fortan die Finger von der vermeintlich sicheren Anlage. Vor zehn Jahren besaßen nur noch 13 Prozent der Deutschen Aktien.

Doch seit etwa zwei Jahren findet der deutsche Sparer wieder Gefallen am Erwerb von Firmenanteilen. Allein im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 2,7 Millionen Aktionäre mehr als 2019. Insgesamt besitzen 12,4 Millionen Deutsche Aktien. Das sind so viele Privatanleger wie zuletzt vor zwei Jahrzehnten. Die Aktionärsquote lag 2020 bereits wieder bei 17,5 Prozent und vieles deutet darauf hin, dass die 2001 erstmals erreichte 20-Prozent-Marke in diesem Jahr erneut geknackt wird.

Aktionärsquote in Berlin unterdurchschnittlich

Tatsächlich registrieren Banken und Anlageberater einen anhaltenden Run auf Aktien. Dabei lockt allerdings nicht vordergründig der schnelle Gewinn. Vielmehr geht es darum, Verluste zu vermeiden, die Inflation sowie Minimal- und Strafzinsen dem Ersparten zufügen. Dabei trifft es sich gut, dass die Aktienkurse seit der Finanzkrise vor zwölf Jahren insgesamt nur eine Richtung kennen: nach oben.

In Berlin ist die Aktionärsquote allerdings noch immer besonders gering. Mit 11,8 Prozent lag die Hauptstadt 2020 im Ranking der Bundesländer auf dem vorvorletzten Platz. Nur in Sachsen-Anhalt und Brandenburg war die Quote noch niedriger. Dabei hat Berlin einiges zu bieten. Immerhin haben fünf der 40 Dax-Unternehmen hier ihren Sitz. Insgesamt gibt es mehr als 50 börsennotierte Unternehmen in der Stadt: Onlinehändler und Immobilienfirmen, Klinikbetreiber und Software-Entwickler, Privatbanken, Medizintechnik-Hersteller und Filmproduktionsfirmen. Aber hat sich dort ein Investment auch gelohnt?

Auf die fünf Berliner Dax-Unternehmen konnte man schon einige Hoffnung setzen, und tatsächlich hatte der Wert der 40 Unternehmen des Dax insgesamt im Jahresverlauf um fast 16 Prozent zugelegt. Die Aktie jedes dritten dort gelisteten Unternehmens verteuerte sich sogar um mehr als 20 Prozent. Die fünf Hauptstadt-Werte waren für den Anleger indes eine Enttäuschung.

Die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen verlor in den zurückliegenden zwölf Monaten 13 Prozent. Bei Delivery Hero und Zalando, im Jahr eins von Corona noch die großen Profiteure von Kontaktbeschränkungen, Betriebssperren und Außer-Haus-Verkauf, ging es gar um 19 bis 24 Prozent abwärts. Auch die Aktie von Siemens Energy als Teil der Berliner Schwerindustrie fiel im Preis um 23 Prozent. So blieb nur der Kochboxenversender Hellofresh als alleiniger Gewinner unter den Berliner Dax -Unternehmen. Um 16 Prozent ging es nach oben. Durchschnitt also. Immerhin.

Auch außerhalb der obersten Börsenliga konnten hier gegründete Digital-Unternehmen nicht gerade glänzen. Die Anteile an dem Online-Möbelhändler Home24, der gerade erst die Heimdeko-Ladenkette Butlers samt 100 Filialen übernommen hatte, verbilligten sich binnen eines Jahres um mehr als 40 Prozent. Wer vor einem Jahr 100 Euro in den Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 investierte, dem blieben davon nur noch 38 Euro übrig. Auch die Aktie des Online-Optikers Mister Spex, die seit dem Sommer an der Börse gehandelt wird, kostet heute nur noch halb so viel wie zum Start. Minus 54 Prozent.

Gewinne mit Software, Handwerkern und Fleischersatz

Allerdings sind die Verlustbringer unter den Berliner Aktiengesellschaften im Jahr 2021 in der Minderheit. In zwei von drei Fällen hat die Investition in hiesige Börsenunternehmen in den vergangenen zwölf Monaten eine ordentlich Rendite gebracht. Die vegane Lebensmittel-Marke Veganz etwa, die erst seit wenigen Wochen an der Börse gehandelt wird, liegt derzeit mit gut zehn Prozent im Plus. Das Handwerker-Portal Myhammer verteuerte sich um 60 Prozent, die Aktie des Sensor-Herstellers First Sensor aus Oberschöneweide um fast zehn Prozent.

Mit den Aktien einiger Berliner Unternehmen ließ sich die Geldanlage innerhalb der vergangenen zwölf Monate sogar vervielfachen. So erhöhte sich der Aktienwert der PSI Software AG aus Mitte binnen eines Jahres um 100 Prozent, der der Bucher Medizintechnik-Firma Eckert & Ziegler um 112 Prozent. Für die Privatbank Quirin ging es um gut 150 Prozent nach oben, während die Aktie der Charlottenburger Filmproduktionsfirma Wild Bunch („Lieber Thomas“) derzeit nahezu viermal so teuer ist wie vor einem Jahr. Die des Tempelhofer Software-Entwicklers Teles verteuerte sich indes um fast 600 Prozent. Zum Vergleich: Das Biontec-Papier stieg während dieser Zeit um 206 Prozent. Vielleicht kommt ja mal jemand auf die Idee, einen Aktienfonds für Berlin-Werte aufzulegen.