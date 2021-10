Der Technologie-Branchenverband Bitkom fordert nach dem stundenlangen Ausfall der Internet-Dienste von Facebook die deutsche Unternehmen auf, sich durch die Nutzung mehrerer Dienste von dem US-Konzern unabhängiger zu machen. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder sagte der Berliner Zeitung: „Insbesondere für Unternehmen, aber auch für Behörden und Betreiber systemrelevanter Infrastrukturen ist es wichtig, die eigene Kommunikation auf mehrere Kanäle zu verteilen und Alternativen zu haben, die bei einem Ausfall der primär genutzten Dienste eingesetzt werden können.“

Ein ungewöhnlich langer Total-Ausfall hatte am Montag Milliarden Nutzern des Online-Netzwerks zugesetzt. Facebook erklärte die Störung mit einer fehlerhaften Konfigurationsänderung, durch die der Datenverkehr zwischen den Rechenzentren zusammengebrochen sei.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) will zwar zu „den konkreten Ursachen zum gestrigen Ausfall mehrerer Facebook-Dienste“ BSI keine Stellung nehmen. Ein Sprecher sagte der Berliner Zeitung, die Verfügbarkeit sei „grundsätzlich ein Schutzziel im Bereich der Informationssicherheit“. Der IT-Grundschutz des BSI als Standardwerk für Informationssicherheitsmanagementsysteme zeige dazu die Notwendigkeit und mögliche Maßnahmen auf. Der Sprecher: „Der Vorfall macht deutlich, dass die Vernetzung und damit auch digitale Abhängigkeiten weiter zugenommen haben.“

Dass IT-Dienste ausfallen, könne unterschiedliche Gründe haben. Neben Konfigurationsfehlern, Ransomware- oder DDoS-Angriffen, Hard- und Software-Ausfällen könnten auch Stromausfälle oder Katastrophen wie etwa ein Feuer bei einem europäischen Cloud-Anbieter in Frankreich ursächlich sein. Der BSI-Sprecher: „Derartige Szenarien sind daher selten, aber auch in Deutschland nicht gänzlich auszuschließen“. Für Betreiber Kritischer Infrastrukturen gelten in Deutschland daher IT-Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik: „Diese betreffen auch das Schutzziel Verfügbarkeit, etwa im Rahmen geeigneter Redundanzen, baulicher Maßnahmen und Erstellung von Notfallkonzepten.“

Ein grundlegend systemisches Problem sieht der Bitkom allerdings nicht: So sei bei Störungen „in aller Regel nicht der gesamte Dienst betroffen, sondern allenfalls eine begrenzte Zahl von Nutzerinnen und Nutzern“. Rohleder: „Totalausfälle sind und bleiben damit extrem selten.“ Rohleder verwies auf die Tatsache, dass Plattformen bereits weitgehend dezentral arbeiten: „Um Ausfallsicherheit und auch einen Schutz vor möglichen Angriffen zu gewährleisten, nutzen nicht nur globale Dienste und Plattformen mehrere Rechenzentren.“

Der Ausfall der Plattformen und die Reaktionen der Nutzerinnen und Nutzer zeige allerdings, „welche zentrale Rolle soziale Medien mittlerweile einnehmen“. Vor allem in der Wirtschaft werde hier oft nur auf einen Kanal gesetzt: „Während viele Menschen für ihre private Kommunikation und den Austausch mit Freundeskreis oder Familie auf andere Kanäle ausgewichen sind, waren Unternehmen zum Teil bei ihrer Arbeit eingeschränkt.“ Auch in Deutschland setzt laut Bitkom ein großer Teil der Wirtschaft auf die Plattformen: So nutzt jedes dritte Unternehmen (30 Prozent) Social Media für die interne und externe Kommunikation. Zwei Drittel (66 Prozent) nutzen dafür Messenger-Dienste, wie eine repräsentative Bitkom-Studie im Mai 2021 ergeben hat.