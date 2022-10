Block des Kohlekraftwerks Jänschwalde zurück am Stromnetz Das Energieunternehmen Leag hat am Donnerstag einen 500-Megawatt-Block im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde zurück ans Stromnetz gebracht. Das teilte der Betre... dpa

Jänschwalde -Das Energieunternehmen Leag hat am Donnerstag einen 500-Megawatt-Block im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde zurück ans Stromnetz gebracht. Das teilte der Betreiber mit. Die Bundesregierung hatte angesichts der Energiekrise den Weg für mehr Kohlestrom von Oktober an frei gemacht. Vorgesehen ist, dass auch ein zweiter Block in Jänschwalde wieder ans Netz geht. Derzeit dauert die Vorbereitung dafür laut Betreiber Leag noch an.