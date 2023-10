Drei Gründe, warum das Putin-Xi-Bündnis die USA beunruhigt

In den letzten Monaten sind sich der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping nähergekommen. Der Handel ist in die Höhe geschossen und hat im vergangenen Jahr einen Wert von 190 Milliarden US-Dollar erreicht.



Zwei Journalisten des Nachrichtenportals Bloomberg analysieren in einem kurzen Dokumentarfilm, welche Konsequenzen sich daraus für den Westen erben. Es sind vor allem drei Gründe, die Chinas globalen Aufstieg verdeutlichen und Amerika beunruhigen.

Das Misstrauen, das Putin und Xi gegenüber Amerika hegen würden, stärke die Bindung beider Regierungschefs, heißt es. Seit der russischen Invasion der Ukraine haben sich der russische und der chinesische Staatschef angenähert und bildet gemeinsam eine Art Bündnis, das sich gegen den Westen stellt. Dieses Misstrauen ist nach Meinung der Autoren der Mini-Dokumentation „Why China-Russia Ties Worry America“ (zu Deutsch: Warum die Beziehung zwischen China und Russland den USA Sorgen bereitet) ein wichtiger Faktor und stärkt ihre gemeinsame Bindung.



Aufgrund der vom Westen verhängten Sanktionen ist Russland noch stärker auf die wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung Chinas angewiesen, als vor dem Krieg, so die Autoren der Dokumentation. Das Bündnis zwischen beiden Staatschefs könnte weitreichende Auswirkungen auf die Welt im Allgemeinen und die politische und wirtschaftliche Rolle der USA im Besonderen haben.

Handel mit Russland auf Rekordniveau: Der Yuan ist ein „Gewinner“ des Ukraine-Krieges

Die Exporte Chinas nach Russland sind infolge der westlichen Sanktionen gegen Russland und des Rückzugs westlicher Unternehmen sprunghaft angestiegen, in diesem Jahr bereits auf 81,43 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung um 57 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im gesamten letzten Jahr exportierten chinesische Hersteller Waren im Wert von nur noch 76,1 Milliarden US-Dollar nach Russland, was bereits 29 Prozent der gesamten russischen Importe ausmachte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„China ist Russlands größter Geschäftspartner“, sagt Bloomberg-Reporterin Rebecca Choong Wilkins im Film. „Das Ergebnis des Krieges ist, dass China mit Abstand zum wichtigsten Partner für Russland geworden ist. Diplomatisch und ökonomisch“, ergänzt Bloomberg-Kolumnist Marc Champion. Diese Entwicklung ist für China wichtig, da die Ware nach Angaben des russischen Finanzministeriums zu 90 Prozent in nationalen Währungen der beiden Länder bezahlt wird, aber größtenteils in Yuan.

Auch der Anteil des Yuan an den Abrechnungen zwischen Russland und anderen Ländern liegt nach dem Ausschluss Russlands von Swift bereits bei 25 Prozent. Im September machte der chinesische Yuan fast die Hälfte des gesamten Devisenhandels in Moskau aus. Im Januar 2022 lag dieser Wert noch bei 0,4 Prozent. Nach Einschätzung der Autoren kann Xi von dieser Entwicklung langfristig noch mehr profitieren. Der chinesische Präsident versucht seit langem, den Yuan aufzuwerten, um die globale Dominanz des US-Dollars zu schwächen.



China profitiert aber auch von der Beziehung, indem Russland das Land weiterhin mit Öl beliefert. „Russland importiert eine große Menge Öl nach China, und China importiert die Ware wiederum nach Europa“, so Champion. Zudem ist China mittlerweile der größte Importeur fossiler Brennstoffe aus Russland. Seit 2022 haben sich die russischen Kohlelieferungen ins Land der Mitte mehr als verdoppelt.

Folge der Sanktionen: Chinesische Produkte ersetzen in Russland die westlichen

Unabhängig von diplomatischen Entwicklungen hat sich auch der Zugang zu westlichen Produkten in Russland verändert. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wurden in einem Autohaus in Moskau noch Fahrzeuge von Mazda verkauft, einem japanischen Automobilkonzern, schildert die Bloomberg-Doku die frühere Situation. Mittlerweile verkauft das Geschäft nur noch Autos vom chinesischen Hersteller Chery. Dies ist auch in St. Petersburg zu beobachten. Dort wechselte ein Autohaus ebenfalls den Hersteller und verkauft heute keine Audis mehr, sondern Fahrzeuge von Geely – ebenfalls einem chinesischen Hersteller. In diesem Zusammenhang mag es nicht überraschen, dass Russland mittlerweile der Haupteinkäufer chinesischer Autos ist.

Im Film spricht auch ein russischer Autohändler, Vladimir Shestak. Dieser sagt, dass er sich in der Vergangenheit auf europäische und japanische Autohersteller fokussiert habe. Chinesischer Hersteller seien lange nicht beachtet worden, obwohl diese „eine Vielfalt an Fahrzeugen anbieten“. Aber nicht nur im Automobilsektor ist diese Veränderung zu beobachten. Chinesische Handys ersetzen westliche Produkte, wie beispielsweise Smartphones von Apple, da sich der Hersteller aufgrund des Ukraine-Krieges vom russischen Markt zurückgezogen hat. Diese Entwicklung lässt die Beobachter an der Wirkung der westlichen Sanktionen gegen Russland zweifeln. Putin und Russland scheinen nicht mehr so geschwächt, um den Krieg gegen die Ukraine nicht mehr führen zu können.

China hilft Russland aus der Isolation – schadet aber dem eigenen Image?

Am Mittwoch traf sich Putin mit Xi in Peking auf dem Road-and-Belt-Forum im Rahmen der Initiative Neue Seidenstraße. Das war die erste Reise von Putin, nachdem der Internationale Strafgerichtshof im März Haftbefehl gegen seine Person erlassen hatte. Die Teilnahme war nach Einschätzung von Choong Wilkins für Putin besonders wichtig: „China hilft Putin aus seiner Isolation, in der er sich aufgrund der westlichen Politik befindet, heraus.“ Dadurch könnte der russische Präsident zeigen, dass er auch weiterhin zu den „World-Leadern“ gehöre.

„Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat die Beziehung zwischen Putin und Xi eine neue Dynamik entwickelt“, so Choong Wilkins. Eine solche enge Beziehung zwischen Russland und China gab es zuletzt kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals war die Dynamik aber eine andere. Die Sowjetunion war reicher und die Partnerschaft eher wie die zwischen „zwei Brüdern“, analysiert Marc Champion.



Mit dem Tod von Josef Stalin und dem Zerfall der Sowjetunion verkomplizierten sich die diplomatischen Beziehungen jedoch. Die Annexion der Krim markierte nach Einschätzung von Champion den Wendepunkt. Zu diesem Zeitpunkt entschied sich Putin dazu, die Beziehungen mit dem Westen aufs Spiel zu setzen, heißt es im Film.

Westliche Produkte werden durch chinesische ersetzt

Beide Autoren sprechen aber auch davon, dass China sich durch die Beziehung zu Russland in eine unberechenbare Situation bringe. „China versucht, die Balance zu finden. Auf der einen Seite profitiert es von der Beziehung zu Putin und auf der anderen Seite gibt sich China als neutraler Mediator auf der Weltbühne“, schätzt Choong Wilkins ein. Chinas Zusammenarbeit mit Russland zerstört ihrer Meinung nach jedoch nicht nur das globale Image des Landes, sondern schmälere auch das Interesse westlicher Firmen, in China zu investieren.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de