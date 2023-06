Die Wirtschaft Deutschlands hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich. 1945 lag das Land in Trümmern. In nur wenigen Jahrzehnten wandelte sich das Land zu einem der florierendsten Wirtschaftsstandorte der Welt. Made in Germany, die Mittelständler von der Schwäbische Alb, Schraubenkönige und stetiger Wachstum sorgten dafür, dass es jeder Generation noch ein bisschen besser ging.

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von mehr als vier Billionen Euro ist das geeinte Deutschland heute die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Doch vieles spricht dafür, dass das Versprechen, dass jede Generation ihren Lebensstandard wird steigern können, in Zukunft nicht mehr einzulösen sein wird. Mehr noch, die Aussichten für die deutsche Volkswirtschaft sind so düster wie wohl noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Jüngste Datenanalyse von Bloomberg macht Angst

Werden wir Deutschen eines der reichsten Völker dieser Erde bleiben? Glaubt man einer jüngsten Datenanalyse des US-Mediums Bloomberg, sind vor allem die demografischen Voraussetzungen für künftiges Wachstum und Wohlstand in Deutschland besonders schlecht. Für ihre Analyse wertete Bloomberg dazu Daten des staatlichen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der KfW aus.



Und der Hauptgrund dafür sei, dass es Deutschland in Zukunft immer weniger Berufstätige geben wird. Schon jetzt klagen fast alle Branchen, sie fänden kaum noch qualifizierte und unqualifizierte Arbeitnehmer für Produktion und Dienstleistung. Die Produktivität ist in Gefahr.

3 Millionen Babyboomer gehen jährlich in Rente

Die Zahl von 47 Millionen Erwerbstätigen werde auch mit Hilfe von Zuwanderung nicht steigen und das sorge dafür, dass Deutschlands Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr nennenswert wachse. Die Folge: Wohlstandsverluste.



Allein rund drei Millionen Babyboomer verschwinden in den nächsten zehn Jahren einfach vom Arbeitsmarkt und gehen in Rente, eine Abwanderung, die die nachfolgenden weniger geburtenstarken Jahrgänge nicht auffangen können. Deutschland versucht derzeit mit gezielter Zuwanderung diesen Trend zu stabilisieren, aber laut der Analyse von Bloomberg reiche das bei weitem nicht aus.

400.000 Einwanderer aus dem Ausland jährlich reichen nicht

Allein um die Zahl der Erwerbstätigen stabil zu halten, sei es nötig, dass jährlich mehr als 400.000 Erwerbstätige aus dem Ausland nach Deutschland kämen. Zwar ist Deutschland spätestens seit 2015 ein Einwanderungsland, jährlich strömen Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak oder Ukraine nach Deutschland, aber, so die Analyse von Bloomberg: Nur höchstens die Hälfte der Flüchtlinge, die seit 2015 in Deutschland sind, hätten bis heute in Arbeit gebracht werden können.

Jetzt zeige sich, dass Zuwanderung die Abwanderung der Babyboomer nicht ausgleichen könne, vielmehr sei die demografische Situation in Deutschland gar schlechter als in allen anderen westlichen Industrienationen. Nur für Japan prognostiziert etwa die Weltbank eine noch schlechtere wirtschaftliche Entwicklung. Die schonungslose Bilanz der US-Analysten: Das Gesamtwachstum Deutschlands werde jahrzehntelang nicht über einem Prozent liegen.

Der einzige Ausweg aus dem Dilemma; Die Produktivität der bestehenden Erwerbstätigen müsse gesteigert werden, bei noch höheren Einwanderungszahlen. Doch auch das dürfte in Zukunft immer schwieriger werden, denn die Einwanderungswelle aus Mittel- und Osteuropa verlangsamt sich mehr und mehr, da der Lebensstandard in diesen Ländern gegenüber Deutschland aufschließe.

Zu wenig Schulklassen, zu wenig Wohnraum

Vom Wolt-Boten bis zum Lagerarbeiter: Die größte Gruppe der Einwanderer in Berlin beispielsweise kommt derzeit aus Indien. Zusätzlich werden auch immer mehr Einwanderer aus Indonesien, den Philippinen oder Lateinamerika angeworben. Doch laut Analyse von Bloomberg tue sich Deutschland, das derzeit mit der Integration von Hunderttausenden Flüchtlingen aus der Ukraine zu tun habe, schwer damit.

Viele Gemeinden klagten derzeit über zu volle Klassenzimmer und zu wenig verfügbaren Wohnraum. Zusätzlich schüre die wieder erstarkte AfD mehr und mehr Ressentiments gegen Ausländer.