Bloomberg warnt vor „schmerzvoller Abrechnung“ für den Euroraum: Was bedeutet das?

Der Eurozone drohe der größte Rückschlag seit der Einführung des Euro, warnen die Bloomberg-Ökonomen in einer neuen Analyse. Die „Hüter“ der EU hätten dafür selbst die Weichen gestellt.



Warum so pessimistisch? Laut der letzten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) soll die Wirtschaft der Eurozone 2023 um 0,9 Prozent wachsen: Nur die Deutschlands würde um 0,3 Prozent schrumpfen. Im nächsten Jahr soll es mit 1,5 Prozent Wachstum für die Eurozone und 1,3 Prozent für Deutschland bergauf gehen, heißt es vom IWF. Die Analysten der britischen Vertretung des amerikanischen Wirtschaftsnachrichtendienstes sehen jedoch schwarz: Die Kombination aus höheren Zinssätzen und erneuten Beschränkungen der Staatsausgaben – siehe Schuldenbremse – droht die Expansion abzuwürgen und das Risiko einer schlimmen Rezession zu erhöhen.

Bloomberg-Analysten: Wirtschaft der Eurozone könnte 2024 um fünf Prozent schrumpfen

Laut einer Analyse von Bloomberg Economics anhand des sogenannten Shok-Modells, das unerwartete oder unvorhersehbare Ereignisse miteinbezieht, werden sich die verzögerten Belastungen durch die im letzten Jahr begonnenen Erhöhungen der Kreditkosten im Jahr 2024 verstärken und der Wirtschaft einen Schaden von 3,8 Prozent zufügen. Abgesehen davon, wie sehr sich die Energiepreise wieder verändern, könnte die Wirtschaftsleistung der Eurozone stärker sinken und ein Minus von fünf Prozent verzeichnen.

Ein solcher doppelter Wachstumsrückgang könnte laut den Ökonomen eine Folge der neuesten Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) auf 4,24 Prozent sein sowie einer drohenden, von Deutschland unterstützten Zurückhaltung bei den Ausgaben. Diese Faktoren würden der Eurozone eine „schmerzhafte Vergeltung“ bereiten.

„Die Gefahr besteht darin, dass die bisherige Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft zu Kompatibilität führt und die geldpolitische Straffung mit einer Verzögerung und einem Paukenschlag erfolgt“, kommentiert Jamie Rush, der Chefökonom für Europa bei Bloomberg Economics in London, der die Analyse zusammen mit der Eurozone-Expertin Maeva Cousin verfasst hat. „Bis dahin könnten die Regierungen nicht mehr in der Lage sein, die Wirtschaftstätigkeit zu stabilisieren.“

Wirtschaft der Eurozone: Darum verschlechtern sich die Wachstumsaussichten

Während Mitarbeiter der amerikanischen Notenbank FED nun mit einer sanften Landung für die USA rechnen, deuten die in den Berechnungen der Ökonomen festgestellten Krisen in der Eurozone darauf hin, dass sich die Aussichten auf ein Wachstum 2024 verschlechtern. Die Auswirkungen könnten über den vorherigen Straffungszyklus vor der globalen Finanzkrise hinausgehen und mit den Folgen der Eurokrise vor etwa einem Jahrzehnt vergleichbar sein. Ob die Wirtschaft robust genug sei, um diesen Druck ohne eine schädliche Rezession auszuhalten, sei die große Frage, so die Bloomberg-Ökonomen. Die Finanzmärkte würden zwar darauf hoffen, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinsen rasch senken, doch die offiziellen Signale der EZB würden auf eine längere Periode höherer Kreditkosten hindeuten.

Bisher habe sich die Wirtschaft in der Eurozone aufgrund einer Rekordwelle an Straffungsmaßnahmen während der Energiekrise als widerstandsfähig erwiesen, merken die Analysten an. Die Eurozone habe die Winterrezession umgangen und sich sogar im zweiten Quartal erholt, wenn auch mit einer uneinheitlichen Entwicklung, da Deutschland stagnierte und Italien geschrumpft sei. Doch die Wirtschaftsaussichten werden sich zum Januar verschlechtern, weil die Auswirkungen der ersten Zinserhöhung vor 18 Monaten besonders sichtbar sein werden.

Im selben Monat wird die Aussetzung der EU-Finanzregeln zur Begrenzung von Schulden und Defiziten nach vier Jahren enden, in denen die Regierungen Spielraum hatten, Geld in die Wirtschaft zu stecken, um die Schocks der Pandemie und der Energiekrise abzufedern. Und hier würde erneut der große Streit der EU-Länder beginnen: Wie einheitlich gegen die neue Krise vorgehen? Deutschland etwa fordert automatische Grenzwerte bei Schulden, Frankreich dagegen befürwortet mehr Flexibilität. Dies alles könnte am Ende nur zu einem noch geringeren Handlungsspielraum führen, schließen die Bloomberg-Experten ab.



