BMW-Chef: „Das Auto ist kein iPhone auf Rädern“ Ob autonomes Fahren oder Entertainment - die Rolle von Tech-Konzernen wie Apple, Google und Sony in der Autobranche wächst. Der BMW-Chef sieht im Markt für d... dpa

ARCHIV - Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender von BMW. Peter Kneffel/dpa

Las Vegas -BMW-Chef Oliver Zipse sieht das Geschäft seines Unternehmens nicht durch den Vorstoß von Tech-Konzernen in die Autoindustrie bedroht. „Wir haben überhaupt keine Angst vor Tech-Playern, weil wir mit allen zusammenarbeiten“, sagte Zipse am Rande der Technik-Messe CES in Las Vegas.