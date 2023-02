Branche: Stimmung in der Wirtschaft besser - Kein Aufschwung Die Stimmung in der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist zu Beginn des Jahres nach Angaben der Branche besser als erwartet. Als Grund sehen die Industrie... dpa

Cottbus -Die Stimmung in der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist zu Beginn des Jahres nach Angaben der Branche besser als erwartet. Als Grund sehen die Industrie- und Handelskammern unter anderem die überdurchschnittlich warme Winterzeit und damit keine Gasmangellagen und Blackouts. Dennoch sei der Konjunkturklimaindex weit von einem milden Verlauf entfernt, hieß es am Mittwoch von den Kammern in Berlin, Cottbus, Ostbrandenburg und Potsdam. Dabei ist die Berliner Wirtschaft deutlich positiver gestimmt als in Brandenburg.