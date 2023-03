Brandenburg entwickelt sich zu Zentrum für Batterieindustrie Brandenburg hat einer Studie zufolge großes Potenzial, führend bei der Batterieindustrie in Deutschland zu werden. Das geht aus einer Studie im Auftrag der W... dpa

Potsdam -Brandenburg hat einer Studie zufolge großes Potenzial, führend bei der Batterieindustrie in Deutschland zu werden. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach sind 33 Unternehmen mit zusammen rund 9300 Arbeitsplätzen in der Wertschöpfungskette Batterie tätig. Davon sind 24 Unternehmen in Betrieb, neun weitere befinden sich im Bau. Bis zum Jahr 2025 seien dafür rund 3500 Arbeitsplätze geplant. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ darüber berichtet.