Brandenburg hat zu wenige Postfilialen Die Deutsche Post hat zu wenige Postfilialen in Brandenburg - besonders betroffen sind ländliche Gebiete. Wie aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ih... dpa

Bonn/ Potsdam -Die Deutsche Post hat zu wenige Postfilialen in Brandenburg - besonders betroffen sind ländliche Gebiete. Wie aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren Beirat hervorgeht, waren der Aufsichtsbehörde Ende Januar deutschlandweit 174 Standorte bekannt, die trotz einer staatlichen Vorschrift nicht besetzt waren. Ende Dezember waren es laut Netzagentur 140 gewesen - den Zahlen zufolge hat sich das Problem also verschärft. Von den 140 unbesetzten Postfilialen waren 7 in Brandenburg.