Brandenburg: Klarheit von Versorgung für PCK-Raffinerie Harmonie sieht anders aus: Wirtschaftsstaatssekretär Kellner soll bei der Sondersitzung einer Arbeitsgruppe zur Zukunft der Raffinerie PCK über die Auslastun... dpa

ARCHIV - Ein Turm mit einem PCK-Logo steht auf dem Gelände der Raffinerie in Schwedt. Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Potsdam/Schwedt -Brandenburg fordert von der Bundesregierung angesichts des Öl-Embargos gegen Russland mehr Klarheit für die künftige Versorgung der PCK-Raffinerie in Schwedt. „Es ist nicht passiert, was viele geunkt haben, dass am 1. Januar oder im Januar die Lichter in Schwedt ausgehen in der PCK“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag nach einer Sondersitzung einer Arbeitsgruppe zur Zukunft der Raffinerie. „Es ist aber auch deutlich geworden in den letzten Tagen und Wochen, dass (...) wir noch nicht in einem Zustand der Verlässlichkeit angekommen sind.“