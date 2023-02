Brandenburg lehnt Beteiligung an PCK-Raffinerie ab Die Raffinerie PCK erhält alternatives Öl aus mehreren Quellen, seit kein russisches Öl mehr über die Druschba-Pipeline nach Schwedt kommen soll. In Schwedt ... dpa

ARCHIV - Ein Turm mit einem PCK-Logo ist auf dem Gelände der PCK-Raffinerie zu sehen. Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Potsdam/Schwedt/Oder -Das Land Brandenburg wird sich nach dem gestoppten Bezug von russischem Öl nicht an der PCK-Raffinerie in Schwedt beteiligen. Der Landtag lehnte am Freitag eine entsprechende Forderung der oppositionellen Linken mehrheitlich ab. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) bezeichnete eine Landesbeteiligung bei der Raffinerie als viel zu riskant und als „Irrweg“. Die Risiken würden im Ernstfall auf den brandenburgischen Steuerzahler abgewälzt. „Das Land betreibt keine Ölraffinerien, und wir sollten uns das auch nicht aufdrücken lassen“, sagte Lange.