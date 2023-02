Brandenburg verschiebt Taskforce-Sitzung zur Raffinerie PCK Die brandenburgische Landesregierung verschiebt die für kommende Woche angesetzte Sondersitzung der Taskforce zur Raffinerie PCK in Schwedt. Grund ist eine T... dpa

Potsdam -Die brandenburgische Landesregierung verschiebt die für kommende Woche angesetzte Sondersitzung der Taskforce zur Raffinerie PCK in Schwedt. Grund ist eine Termin-Kollision und die Absage von Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) aus dem Bundeswirtschaftsministerium. „Ein neuer Termin wird derzeit abgestimmt“, hieß es aus der Staatskanzlei in Potsdam am Donnerstag. „Alle Beteiligten müssen den aktuellen und künftigen Stand der Öllieferungen an die PCK kennen. Hierzu muss das Bundeswirtschaftsministerium berichten.“