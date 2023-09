Brandenburg verzeichnet das stärkste Wirtschaftswachstum

Berlin -In keinem anderen Bundesland ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr dieses Jahres so stark gewachsen wie in Brandenburg. Um 6,0 Prozent legte das Bruttoinlandsprodukt in den ersten sechs Monaten dort preisbereinigt zu, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Nominal, also ohne Berücksichtigung der Inflation, lag das Wachstum demnach sogar bei mehr als 14 Prozent. Damit hebt sich Brandenburg deutlich von der bundesweiten Entwicklung ab. Deutschlandweit ging die Wirtschaftsleistung im selben Zeitraum 0,3 Prozent zurück. In lediglich fünf weiteren Bundesländern gab es ein Wachstum.

Getragen wurde das Wachstum den Statistikern zufolge vor allem durch die Autoindustrie. „Entscheidender Treiber des Wachstums sind die Investitionen der Industrie in die Elektromobilität“, teilte auch die Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) am Freitag mit. „Hier ist nicht nur Tesla zu nennen.“ Viele Zulieferer hätten sich in Brandenburg angesiedelt und bildeten „eine Wertschöpfungskette rund um diese neue Industrie“. Hier entstehe ein „Wachstumskern, der der ganzen Region einen Schub und neuen Wohlstand bringt“, teilte UVB-Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp weiter mit.